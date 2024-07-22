Стали известны пары потенциальных соперников в третьем раунде отбора Лиги чемпионов
В Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
В Пути представителей лиг киевское «Динамо» сыграет с «Партизаном». Победитель встретится с «Рейнджерс».
Путь чемпионов
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Карабах» (Азербайджан) — «Лудогорец» (Болгария) / «Динамо» Минск (Белоруссия)
«Целе» (Словения) / «Слован» Братислава (Словакия) — АПОЭЛ (Кипр) / «Петрокуб» (Молдавия)
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) / «Спарта» Прага (Чехия) — ФКСБ (Румыния) / «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
«Мальме» (Швеция) / «Клаксвик» (Фарерские острова) — ПАОК (Греция) / «Борац» Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
«Санта-Колома» (Андорра) / «Митьюлланд» (Дания) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Нью-Сейнтс» (Уэльс)
«Паневежис» (Литва) / «Ягеллония» (Польша) — «Буде-Глимт» (Норвегия) / РФШ (Латвия)
Путь представителей лиг
«Славия» Прага (Чехия) — «Юнион» (Бельгия)
«Лилль» (Франция) — «Лугано» (Швейцария) / «Фенербахче» (Турция)
«Динамо» Киев (Украина) / «Партизан» (Сербия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Зальцбург» (Австрия) — «Твенте» (Нидерланды)
Первые матчи состоится 23-24 июля. Ответные — 30-31 июля.