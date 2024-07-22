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22 июля, 14:22

Стали известны пары потенциальных соперников в третьем раунде отбора Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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В Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

В Пути представителей лиг киевское «Динамо» сыграет с «Партизаном». Победитель встретится с «Рейнджерс».

Путь чемпионов

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Карабах» (Азербайджан) — «Лудогорец» (Болгария) / «Динамо» Минск (Белоруссия)

«Целе» (Словения) / «Слован» Братислава (Словакия) — АПОЭЛ (Кипр) / «Петрокуб» (Молдавия)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) / «Спарта» Прага (Чехия) — ФКСБ (Румыния) / «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

«Мальме» (Швеция) / «Клаксвик» (Фарерские острова) — ПАОК (Греция) / «Борац» Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

«Санта-Колома» (Андорра) / «Митьюлланд» (Дания) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Нью-Сейнтс» (Уэльс)

«Паневежис» (Литва) / «Ягеллония» (Польша) — «Буде-Глимт» (Норвегия) / РФШ (Латвия)

Путь представителей лиг

«Славия» Прага (Чехия) — «Юнион» (Бельгия)

«Лилль» (Франция) — «Лугано» (Швейцария) / «Фенербахче» (Турция)

«Динамо» Киев (Украина) / «Партизан» (Сербия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Зальцбург» (Австрия) — «Твенте» (Нидерланды)

Первые матчи состоится 23-24 июля. Ответные — 30-31 июля.

Лига чемпионов УЕФА
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