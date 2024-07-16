Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Пюник» — «Динамо» Минск: парни Скрипченко дожмут соперника на выезде

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Пюник» — «Динамо» Минск 16 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

16 июля в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сойдутся армянский «Пюник» и белорусское «Динамо». Игра пройдет в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, начало — в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — израильтянин Снир Леви. Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей. В России легально не будут транслировать матч.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
16 июл, 19:00. Yerevan Football Academy Stadium (Ереван)
Пюник
Динамо Мн

Букмекеры считают, что у команд равные шансы на успех в основное время: выигрыш хозяев предложен с котировкой 2.60, это приблизительно 35% вероятности. На победу минчан идет такой же коэффициент. «Мирный» результат доступен за 3.20 (30%).

Выход «Пюника» в следующий раунд дан за 1.88. Этот рынок на «Динамо» идет за 1.86.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают равные шансы команд:

  • 1:1 — за 3.90;

  • победа любой из команд 1:0 — за 4.90;

  • 0:0 — за 5.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.63.

Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.86. Обратный вариант дан за 1.84.

&laquo;Динамо&raquo; Минск&nbsp;&mdash; &laquo;Пюник&raquo;. Минское «Динамо» не играло в квалификации ЛЧ почти 20 лет. Пройти «Пюник» будет сложно — в пользу ереванцев говорят два фактора

Прогноз и ставка на матч «Пюник» — «Динамо» Минск

Хозяева — действующие чемпионы Армении. Сезон-2024/25 для них начался противостоянием с минчанами — до этого они не провели ни одного официального матча. «Динамо» же в самом соку — в Белоруссии играют по системе «весна — осень», а подопечные Вадима Скрипченко пока лидируют. К тому же в первой игре они выглядели намного мощнее: почти в три раза превзошли соперника по ударам (16 против шести) и имели несколько хороших моментов.

Рекомендуемая ставка: проход «Динамо» за 1.86.

1
0
Читайте также
На Украине сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении пожара около Дюрсо
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аргентина — Колумбия: где смотреть матч Кубка Америки 15 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости