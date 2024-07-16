16 июля в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сойдутся армянский «Пюник» и белорусское «Динамо». Игра пройдет в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, начало — в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — израильтянин Снир Леви. Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей. В России легально не будут транслировать матч.

Букмекеры считают, что у команд равные шансы на успех в основное время: выигрыш хозяев предложен с котировкой 2.60, это приблизительно 35% вероятности. На победу минчан идет такой же коэффициент. «Мирный» результат доступен за 3.20 (30%).

Выход «Пюника» в следующий раунд дан за 1.88. Этот рынок на «Динамо» идет за 1.86.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают равные шансы команд:

1:1 — за 3.90;

победа любой из команд 1:0 — за 4.90;

0:0 — за 5.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.63.

Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.86. Обратный вариант дан за 1.84.

Прогноз и ставка на матч «Пюник» — «Динамо» Минск

Хозяева — действующие чемпионы Армении. Сезон-2024/25 для них начался противостоянием с минчанами — до этого они не провели ни одного официального матча. «Динамо» же в самом соку — в Белоруссии играют по системе «весна — осень», а подопечные Вадима Скрипченко пока лидируют. К тому же в первой игре они выглядели намного мощнее: почти в три раза превзошли соперника по ударам (16 против шести) и имели несколько хороших моментов.

Рекомендуемая ставка: проход «Динамо» за 1.86.