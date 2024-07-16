«Пюник» — «Динамо» Минск: парни Скрипченко дожмут соперника на выезде
16 июля в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сойдутся армянский «Пюник» и белорусское «Динамо». Игра пройдет в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, начало — в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — израильтянин Снир Леви. Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей. В России легально не будут транслировать матч.
Букмекеры считают, что у команд равные шансы на успех в основное время: выигрыш хозяев предложен с котировкой 2.60, это приблизительно 35% вероятности. На победу минчан идет такой же коэффициент. «Мирный» результат доступен за 3.20 (30%).
Выход «Пюника» в следующий раунд дан за 1.88. Этот рынок на «Динамо» идет за 1.86.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают равные шансы команд:
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1:1 — за 3.90;
-
победа любой из команд 1:0 — за 4.90;
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0:0 — за 5.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.63.
Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.86. Обратный вариант дан за 1.84.
Прогноз и ставка на матч «Пюник» — «Динамо» Минск
Хозяева — действующие чемпионы Армении. Сезон-2024/25 для них начался противостоянием с минчанами — до этого они не провели ни одного официального матча. «Динамо» же в самом соку — в Белоруссии играют по системе «весна — осень», а подопечные Вадима Скрипченко пока лидируют. К тому же в первой игре они выглядели намного мощнее: почти в три раза превзошли соперника по ударам (16 против шести) и имели несколько хороших моментов.
Рекомендуемая ставка: проход «Динамо» за 1.86.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -