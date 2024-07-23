Киевское «Динамо» разгромило «Партизан» в матче квалификации Лиги чемпионов

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Киевское «Динамо» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграло «Партизан» со счетом 6:2.

В составе украинской команды отличились Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Александр Караваев, Владислав Кабаев, Денис Попов и Александр Пихаленок. У сербов дубль оформил Салданья.

Перед матчем игроки «Динамо» отказались пожимать руки футболистам «Партизана».

Ответный матч пройдет в Белграде 31 июля.