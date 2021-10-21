В этой ЛЧ «Зенит» и Семак работают качественно. Еще бы добавить куража!

Обозреватель «СЭ» — о матче «Зенит» — «Ювентус» (0:1).

Когда Кулушевски на 86-й минуте без сопротивления замкнул навес Де Шильо, я понял, что именно от «Ювентуса» чего-то подобного ждал. Классическая «Старая синьора» со всем ее прагматизмом и умением забивать на последних минутах! Помните, как Дуглас Коста в самой концовке матча Лиги чемпионов в Черкизове с очень прилично игравшим «Локомотивом» — тот даже на победу стоял — забил победный мяч? Вот и сейчас то же самое.

Никогда нельзя думать, что «Юве», как бы он до того ни играл, устраивает ничья. Это ложное ощущение, которое может крепко подвести, если ему поверить. Этим парням достаточно одного-двух моментов, их футбольный классицизм в стиле итальянского архитектора Карла Росси, построившего здание Главного штаба и еще множество знаменитых зданий Санкт-Петербурга, — в стопроцентной внимательности, концентрации и безжалостной реализации.

Вернувшегося в строй Вячеслава Караваева комментаторы критиковали (на мой взгляд, не вполне справедливо) — но мне сразу не понравилось, как вместо него вышел на замену Алексей Сутормин. Едва появился на поле — тут же ошибся у своей штрафной. Подстраховали. Потом один из капитанов сборной России не раз допускал технический брак и терял мячи в простых ситуациях, что в игре с таким соперником делать было никак нельзя. И в конце концов Сутормин дал Де Шильо для нацеленной подачи в штрафную океан времени. А в штрафной Деян Ловрен, как выражаются футболисты, «кукурузу охранял» — рядом с ним не было вообще ни одного игрока. В то время как Кулушевски бил вообще без сопротивления. Не могу назвать себя фанатом Станислава Крицюка, но вратарь не имеет к этому голу никакого отношения.

После матча поговорил со знакомыми тренерами, и мне подсказали нюанс, который сложно было распознать со стороны. Немалое число клубов используют хитрость — при навесах с одного фланга игрок другого вбегает в штрафную и движется параллельно воротам навстречу мячу. Накрыть его в таких случаях очень сложно. Кулушевски поступил именно так.

Вышло досадно — почти весь матч «Зенит» смотрелся солидно и на ничью, как мне кажется, наиграл. Как и в Лондоне против «Челси», команда Сергея Семака играла в первую очередь в обороне неплохо, структурно. Но в обоих случаях не достояла. Все-таки в формате с пятью заменами большее преимущество, чем раньше, получают команды с более глубокой скамейкой. У «Зенита» есть тот же самый перевес над другими клубами РПЛ, но в Лиге чемпионов — другой уровень.

Вообще, любопытно было за несколько часов увидеть два абсолютно противоположных типа футбола — карнавально-безалаберный матч «Спартак» — «Лестер» и осторожно-тактический «Зенит» — «Ювентус». Первый был намного зрелищнее, второй — неизмеримо класснее. Особенно по качеству игры обеих команд в обороне. Моменты и выжимались что питерцами, что туринцами по капле не потому, что соперники были плохи и неизобретательны в атаке, а потому, что большее внимание уделили обороне и оказались в ней строги и дотошны. «Рассказовщины», помноженной на зияющие дыры в опорной зоне, тут просто не могло быть.

Еще и потому, что у «Зенита» в этой самой зоне есть мастерюга, который ни на секунду никому не даст там покоя и выжжет все, что поддается выжиганию. Лучшей новости, чем подписание на днях нового контракта с Вильмаром Барриосом, для «Зенита» просто не могло быть. Это абсолютно главный игрок в нынешних зенитовских построениях, фигура, по важности рядом с которой в сегодняшней РПЛ не стоит, пожалуй, никто. Если мне предложат назвать футболиста, роль которого в трех золотых медалях «Зенита» подряд наибольшая, — даже в сравнении с Дзюбой и Азмуном выберу Барриоса.

Что же касается центра обороны, то в каждом европейском матче радует Дмитрий Чистяков. И любая такая игра — становление его еще и как футболиста сборной России. В борьбе, в том числе наверху, он очень хорош. Опять же, тренеры подсказали мне единственный его не то чтобы недостаточек, но способ нейтрализации — центрфорвардам следует порой отходить в глубину и «вытаскивать» Чистякова за собой; он этому маневру поддается. В это время кто-то из полузащитников врывается в освободившееся пространство и получает голевой момент. «Ювентус» сделал это на 51-й минуте, когда вглубь сместился Мората, увел за собой Чистякова и взрезал всю зенитовскую оборону как скальпелем — только Маккенни, выйдя один на один, переиграть Крицюка не сумел. Тот, в отличие от Максименко несколькими часами ранее, успел выйти и сократить для американца дистанцию.

Тем не менее в целом и Чистяков, и другие игроки «Зенита» в обороне играли слаженно, грамотно и полностью соответствовали турниру, в который попали. В атаке этой слаженности не чувствовалось, но Клаудиньо и Малком при помощи еще одного суперключевого игрока этого «Зенита» Дугласа Сантоса периодически взрывались интересными атаками — Вендел смотрелся менее интересно, а Дзюба, хоть и выигрывал верх, с бразильцами все же играл в разный футбол.

Забей в двух хороших моментах (по разу за тайм) Клаудиньо — и все могло бы закончиться по-другому. Но в частице «бы» и заключается наше отличие от итальянских, испанских, немецких, английских топ-клубов. Если они играют лучше — то свое дело делают. А мы, даже показывая внятный футбол, далеко не всегда оказываемся способны воплотить его в результат.

Про «достойные поражения» говорить давно уже надоело. Можно хоть когда-то достойно не проигрывать? Тем не менее спасибо «Зениту» по крайней мере за ощущение (оно же было и с «Челси»), что мы с мировыми топ-клубами — не в разных футбольных галактиках. И за то, что, даже пропустив, бились за ответный гол до последнего мгновения — порадовала, например, бешеная активность Кругового, заработавшего на последних секундах опаснейший штрафной и желтую карточку для Рэмси. Массимилиано Аллегри в этот момент даже ушел в подтрибунное помещение, не в силах своими глазами смотреть на этот удар. Но Дуглас Сантос по заказу забить не смог.

Чудес не бывает, и непохоже, что «Зенит» в этой группе способен на что-то большее, чем третье место и плей-офф Лиги Европы. А чтобы избавить себя от нервов на этот счет, кстати, домашняя ничья с «Ювентусом» очень пригодилась бы. Вдруг «Мальме» зацепит на своем поле у того же «Юве» очечко (про три не говорю), тогда как «Зенит» проиграет итальянцам и англичанам оба матча? Тогда шведам будет достаточно обыграть питерцев дома с любым счетом, чтобы стать третьими. Не хотелось бы до такого доводить.

Тем не менее за первую половину этого группового турнира Семак заслуживает пусть и не аплодисментов, но уважения. Это, конечно, не выдающаяся, но вполне качественная работа. Но все-таки пока работа, а не кураж игры. Вот его все же не хватает.