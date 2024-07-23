«Линкольн» — «Карабах»: соперники второй год подряд сыграют друг с другом в отборе ЛЧ
23 июля «Линкольн» примет «Карабах» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Виктория Стэдиум» в Гибралтаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный судья — Иштван Вад из Венгрии. Матч не покажут в России.
Аналитики считают гостей безоговорочными фаворитами. На победу «скакунов» можно поставить с коэффициентом 1.32, вероятность такого исхода — примерно 70%. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех «Линкольна» — за 9.00 (11%).
Верите, что хозяева преподнесут сюрприз и не уступят? Опция 1X ждет вас за 3.30.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.65, ТМ 2.5 — за 2.15. Обмен голами идет за 2.09, обратный рынок — за 1.72.
Наиболее вероятный счет, по версии экспертов, — 2:0 в пользу чемпионов Азербайджана. На этот результат дали котировку 5.40.
Прогноз и ставка на матч «Линкольн» — «Карабах»
Жребий свел клубы в квалификации ЛЧ второе лето подряд — в прошлом году чемпионы Гибралтара и Азербайджана столкнулись в первом отборочном раунде. «Скакуны» увезли с «Виктория Стэдиум» волевую победу (2:1) и разгромили соперника в Баку (4:0). Аналитики снова не сомневаются в проходе «Карабаха» в следующую стадию и даже не принимают ставки на это событие. На сенсационную квалификацию «Линкольна» дали гигантскую котировку 15.00.
При этом в предыдущем сезоне первая игра получилась для фаворита непростой: команда из Агдама пропустила первой, не могла отыграться чуть более получаса и оформила решающий гол только на четвертой компенсированной минуте. Вероятно, проблемы были связаны с недооценкой оппонента — больше коллектив Гурбана Гурбанова такого себе не позволит. Все, что требуется от «скакунов» теперь, так это отнестись к матчу со всей серьезностью и обеспечить комфортный задел перед ответной встречей.
Рекомендуемая ставка: победа «Карабаха» и ТБ 2.5 за 1.81.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1