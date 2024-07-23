23 июля «Линкольн» примет «Карабах» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Виктория Стэдиум» в Гибралтаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный судья — Иштван Вад из Венгрии. Матч не покажут в России.

Аналитики считают гостей безоговорочными фаворитами. На победу «скакунов» можно поставить с коэффициентом 1.32, вероятность такого исхода — примерно 70%. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех «Линкольна» — за 9.00 (11%).

Верите, что хозяева преподнесут сюрприз и не уступят? Опция 1X ждет вас за 3.30.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.65, ТМ 2.5 — за 2.15. Обмен голами идет за 2.09, обратный рынок — за 1.72.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов, — 2:0 в пользу чемпионов Азербайджана. На этот результат дали котировку 5.40.

Прогноз и ставка на матч «Линкольн» — «Карабах»

Жребий свел клубы в квалификации ЛЧ второе лето подряд — в прошлом году чемпионы Гибралтара и Азербайджана столкнулись в первом отборочном раунде. «Скакуны» увезли с «Виктория Стэдиум» волевую победу (2:1) и разгромили соперника в Баку (4:0). Аналитики снова не сомневаются в проходе «Карабаха» в следующую стадию и даже не принимают ставки на это событие. На сенсационную квалификацию «Линкольна» дали гигантскую котировку 15.00.

При этом в предыдущем сезоне первая игра получилась для фаворита непростой: команда из Агдама пропустила первой, не могла отыграться чуть более получаса и оформила решающий гол только на четвертой компенсированной минуте. Вероятно, проблемы были связаны с недооценкой оппонента — больше коллектив Гурбана Гурбанова такого себе не позволит. Все, что требуется от «скакунов» теперь, так это отнестись к матчу со всей серьезностью и обеспечить комфортный задел перед ответной встречей.

Рекомендуемая ставка: победа «Карабаха» и ТБ 2.5 за 1.81.