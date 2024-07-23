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«Линкольн» — «Карабах»: соперники второй год подряд сыграют друг с другом в отборе ЛЧ

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Линкольн» — «Карабах» 23 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Бадави Гусейнов («Карабах»).
Фото Getty Images

23 июля «Линкольн» примет «Карабах» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Виктория Стэдиум» в Гибралтаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный судья — Иштван Вад из Венгрии. Матч не покажут в России.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 19:00. Victoria Stadium (Гибралтар)
Линколн
Карабах

Аналитики считают гостей безоговорочными фаворитами. На победу «скакунов» можно поставить с коэффициентом 1.32, вероятность такого исхода — примерно 70%. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех «Линкольна» — за 9.00 (11%).

Верите, что хозяева преподнесут сюрприз и не уступят? Опция 1X ждет вас за 3.30.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.65, ТМ 2.5 — за 2.15. Обмен голами идет за 2.09, обратный рынок — за 1.72.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов, — 2:0 в пользу чемпионов Азербайджана. На этот результат дали котировку 5.40.

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Прогноз и ставка на матч «Линкольн» — «Карабах»

Жребий свел клубы в квалификации ЛЧ второе лето подряд — в прошлом году чемпионы Гибралтара и Азербайджана столкнулись в первом отборочном раунде. «Скакуны» увезли с «Виктория Стэдиум» волевую победу (2:1) и разгромили соперника в Баку (4:0). Аналитики снова не сомневаются в проходе «Карабаха» в следующую стадию и даже не принимают ставки на это событие. На сенсационную квалификацию «Линкольна» дали гигантскую котировку 15.00.

При этом в предыдущем сезоне первая игра получилась для фаворита непростой: команда из Агдама пропустила первой, не могла отыграться чуть более получаса и оформила решающий гол только на четвертой компенсированной минуте. Вероятно, проблемы были связаны с недооценкой оппонента — больше коллектив Гурбана Гурбанова такого себе не позволит. Все, что требуется от «скакунов» теперь, так это отнестись к матчу со всей серьезностью и обеспечить комфортный задел перед ответной встречей.

Рекомендуемая ставка: победа «Карабаха» и ТБ 2.5 за 1.81.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Карабах
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1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
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20.07 15:00
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 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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