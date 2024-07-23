«Буде-Глимт» разгромил РФШ в квалификации Лиги чемпионов, Хайкин сыграл на ноль

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«Буде-Глимт» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл РФШ со счетом 4:0.

Отличились Ульрик Салтнес, Оскар Капскармо и Аугуст Миккельсен, оформивший дубль. Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин сыграл на ноль.

В других матчах польская «Ягеллония» обыграла литовский «Паневежис» (4:0), а гибралтарский «Линкольн» уступил «Карабаху» (0:2).

Ответный матч «Буде-Глимта» и РФШ пройдет 31 июля.