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«Буде-Глимт» разгромил РФШ в квалификации Лиги чемпионов, Хайкин сыграл на ноль

Сергей Разин
корреспондент
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«Буде-Глимт» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл РФШ со счетом 4:0.

Отличились Ульрик Салтнес, Оскар Капскармо и Аугуст Миккельсен, оформивший дубль. Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин сыграл на ноль.

В других матчах польская «Ягеллония» обыграла литовский «Паневежис» (4:0), а гибралтарский «Линкольн» уступил «Карабаху» (0:2).

Ответный матч «Буде-Глимта» и РФШ пройдет 31 июля.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 18:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
4:0
РФШ
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 18:30. Aukshtaitija (Паневежис)
Паневежис
0:4
Ягеллония
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 19:00. Victoria Stadium (Гибралтар)
Линколн
0:2
Карабах
Никита Хайкин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Буде-Глимт
2
1
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