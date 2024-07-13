Жирков: «Возможно, увижу, как наш клуб выиграет Лигу чемпионов. У меня еще лет 40 есть»
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков поделился мнением о том, может ли российский клуб стать победителем Лиги чемпионов.
«Российский футболист когда-нибудь точно выиграет Лигу чемпионов. Нашему клубу добиться такого успеха будет тяжело, мне кажется. Увижу ли я победу российской команды в Лиге чемпионов? Ну, у меня еще лет 40 есть (смеется). Возможно, увижу. Нынешний футбол изменился. Больше склоняюсь к тому, что стану свидетелем этого события, чем нет», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».
Российские клубы дважды выигрывали Кубок УЕФА: ЦСКА в 2005 году и «Зенит» в 2007-м. Петербургский клуб также стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед».
Источник: РБ Спорт
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5
|Спартак
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|0
|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
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|0
|0-0
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7
|Ростов
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|0
|0
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8
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|0
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9
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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