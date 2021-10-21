Разговор с Массимо Амброзини.

Сейчас моему собеседнику 44 года. 17 сезонов он провел в «Милане», с которым выиграл две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, ЧМ среди клубов, четыре скудетто и плюс, как говорится, по мелочи еще два Суперкубка и один Кубок Италии. В 2000 году хавбек взял серебряные медали Евро в составе сборной Италии под руководством Дино Дзоффа.

Массимо Амброзини.

А в последние годы Амброзини успешно работает на телевидении. В среду он был одним из двух комментаторов матча «Зенит» — «Ювентус» на канале Amazon Prime Video. Перед вылетом из Петербурга на родину Массимо ответил на вопросы «СЭ».

— Как вам город и стадион?

— Посмотрите на селфи, которое вам отправил, и сами все поймете. (Смеется.) Мне удалось совершить пробежку по центру, и я увидел фантастическую красоту. Один Спас на Крови (произносит по-русски. — Прим. Г.К.) чего стоит! А «Газпром Арена» — супер! Одна из лучших, что видел в жизни, а, как вы понимаете, побывал на очень многих. Просто топ! Финал Лиги чемпионов на таком сооружении станет настоящим праздником футбола.

— В конце мая 2022 года вам исполнится 45 лет. Не хотите отметить свой день рождения в Петербурге походом на решающий матч ЛЧ?

— Если вы мне билет достанете, то, может, и приеду. (Смеется.) А если серьезно, то хотелось бы побывать, конечно. Да и вообще хорошо было бы привести семью в такой прекрасный город.

— Санкт-Петербургу и «Газпром Арене» комплиментов досталось немало. А что скажете про «Зенит»?

— А вот команда меня в какой-то степени разочаровала. Да, она вроде бы была близка к ничейному исходу против такого гранда, как «Ювентус», но слишком уж невнятными хозяева поля выглядели в атаке. В обороне в целом справились, если не считать эпизода с пропущенным голом, а вот впереди все делалось слишком осторожно: можно и нужно больше смелости.

Честно говоря, ждал в стартовом составе Азмуна, а не Дзюбу, который оказался совершенно бесполезен. У него явно не пошло, да и какая от форварда с его характеристиками в принципе польза, если он вынужденно действовал так далеко от чужих ворот?! Странно, что Сердар не поднялся со скамейки запасных раньше: иранец внес свежую струю в игру «Зенита» на чужой половине поля.

— А как вам партнеры Дзюбы по атаке — Клаудиньо и Малком?

— Конкретно по этой встрече отдал бы предпочтение Малкому, хотя мне говорили, что Клаудиньо быстро и неплохо вписался в состав русской команды, не уступает в полезности своему соотечественнику.

— В полузащите больше понравился Барриос или Вендел?

— Барриос. Из местных ребят могу выделить Кузяева, но он на этот раз лишь вышел на замену. А лучшее впечатление из русских произвел Караваев. Думаю, что партнеры могли бы нагружать его и побольше. Но это к вопросу о том, что с атакующими действиями дело у «Зенита» в целом обстояло бледно.

— Кто виноват в пропущенном голе?

— Кулушевски. (Смеется.) А еще — Де Шильо, который классно исполнил передачу с фланга. Деян же пробил идеально, так что ваш вратарь точно не виноват. При этом сам атакующий — молодец, что нашел свободную зону, хотя, конечно, его должен был накрывать либо один из центральных защитников, либо кто-то из хавов. Но в том моменте в обороне «Зенита» возникла какая-то неразбериха, и тот же Сутормин разрывался на части, поэтому, видимо, и не успел заблокировать подачу Де Шильо.

— Насколько справедлив, на ваш взгляд, результат?

— Если говорить объективно, то «Ювентус» априори сильнее «Зенита». А то, что туринцы победили всего 1:0, так это просто любимый вариант Массимилиано Аллегри. Макс уже не один десяток матчей во главе со «Старой синьорой» выиграл именно с таким счетом.