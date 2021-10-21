«Крайне неудачный матч против «Ювентуса» провел Дзюба. Это большая проблема». Интервью Фабио Капелло

Оценка игры на «Газпром Арене» от бывшего тренера нашей национальной команды.

Семак работал в качестве ассистента Капелло в сборной России с сентября 2014-го до отставки итальянца в июне 2015-го. И если Дон Фабио, забрав огромную неустойку от РФС, убыл из нашей страны, то Сергей Богданович остался в штабе национальной команды и при Леониде Слуцком.

Несмотря на то что сотрудничество Капелло и Семака продлилось не так долго, один из самых успешных тренеров в истории мирового футбола успел составить ясное представление о коллеге из Петербурга.

— Что, исходя из увиденного на поле «Газпром Арены», скажете о подготовке и матч-менеджменте Семака? — вопрос Капелло.

— Считаю, что Семак все сделал грамотно. Очевидно, что Сергей хорошо изучил соперника: хозяева не дали туринцам разбежаться, а голевых моментов «Ювентус» практически не создавал. В целом «Зенит» сыграл плотно и компактно, при этом сам мог забивать. Нельзя, правда, не отметить, что крайне неудачный матч провел Дзюба, а когда у тебя выпадает столь важный футболист, то это большая проблема. Если бы такой матч завершился вничью, многие сочли бы результат справедливым. Ну а в конечном итоге сработала более длинная скамейка запасных «Юве».

— Кто конкретно, на ваш взгляд, виноват в пропущенном мяче?

— Примерно такой же гол в те же минуты в Манчестере пропустила и «Аталанта» — от Криштиану Роналду. Защитники «Зенита» упустили из виду Кулушевски, с которым просто надо было сыграть в том моменте персонально. Не знаю, кто именно это должен был сделать, но кто-то должен был точно. (Смеется.)

— Насколько нынешний «Зенит» отличается от самого себя, выступавшего в предыдущих розыгрышах ЛЧ при Семаке?

— На мой взгляд, команда стала сильнее, а сам Сергей вырос как тренер. Три подряд победы в РПЛ и регулярные выступления в Лиге чемпионов добавили Семаку и его игрокам опыта, позволили сделать определенный шаг вперед. Другое дело, что против таких грандов, как «Челси» и «Ювентус», российскому клубу объективно сложно рассчитывать на что-то серьезное. Ты можешь быть классным и прогрессирующим тренером, но на поле-то выходят футболисты. А состав «Зенита», который хорош по меркам вашей премьер-лиги, объективно слабее как лондонского, так и туринского. Тут и спорить не о чем.

— Можете ли вы отметить какую-то особую черту в работе Семака, которую он подсмотрел лично у вас?

— Что бы там Сергей ни подсмотрел у меня или другого специалиста, все равно все ключевые решения главный тренер конкретной команды должен принимать только сам — на базе своих личных знаний, ощущений, интуиции, в конце концов. Помню, что Семак всегда очень внимательно относился к разным мелким деталям, а еще отличался дисциплинированностью и точностью. Он мне всегда импонировал как специалист и как человек.

Эта моя симпатия сохраняется и сейчас. Желаю ему и дальше расти в профессии, а заодно поменьше обращать внимания на критиканство и зависть. Подобные вещи всегда появляются где-то рядом с публичным человеком, который добивается успеха в профессии.