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«Зиря» — «Шериф»: клуб из Тирасполя на грани вылета из ЛЕ уже в первом раунде квалификации

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Зиря» — «Шериф» 18 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Зиря» — «Шериф».
Фото Официальная страница ФК «Шериф» ВКонтакте, Соцсети

18 июля молдавский «Шериф» приедет в гости к «Зире» из Азербайджана для ответной разборки в первом отборочном раунде Лиги Европы. Она состоится в поселке Мардакян на стадионе «Далга», соперников рассудит казахстанский арбитр Болат Сарев. Начало поединка — в 19.00 по московскому времени. В России его не покажут. Первая встреча прошла в Тирасполе и завершилась минимальным поражением хозяев (0:1).

Лига Европы. 1-й отборочный раунд
18 июл, 19:00. Zira Olympic Sport Complex Stadium (Баку)
Зира
Шериф

Аналитики отдали предпочтение гостям. Победу «Шерифа» в основное время можно взять с коэффициентом 2.07, что составляет примерно 45% вероятности исхода. Ничья оценена за 3.45 (29%), успех «орлов» — за 3.80 (26%).

В первой игре сильнее оказалась «Зиря» (1:0). Проход клуба из Азербайджана в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния доступен за 1.52. Эта же опция на желто-черных предложена за 2.60.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.70. Рынок «обе забьют» дали за 2.00, обратный вариант — за 1.83.

Выигрыш хозяев с форой (0) представлен за 2.65, Ф2(0) — за 1.50.

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Прогноз и ставка на матч «Зиря» — «Шериф»

Неделю назад «орлы» увезли сенсационную победу из Тирасполя: все решил единственный гол Давида Волкова на 88-й минуте. Этот результат повлияет на характер ответного поединка: хозяева сконцентрируются на обороне, ведь их устроит и ничья. К тому же «Зиря» уже сдержала атаку желто-черных в первой встрече — вряд ли теперь азербайджанский клуб нарвется на домашний разгром.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

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ФК Шериф (Тирасполь)
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1
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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