«Зиря» — «Шериф»: клуб из Тирасполя на грани вылета из ЛЕ уже в первом раунде квалификации
18 июля молдавский «Шериф» приедет в гости к «Зире» из Азербайджана для ответной разборки в первом отборочном раунде Лиги Европы. Она состоится в поселке Мардакян на стадионе «Далга», соперников рассудит казахстанский арбитр Болат Сарев. Начало поединка — в 19.00 по московскому времени. В России его не покажут. Первая встреча прошла в Тирасполе и завершилась минимальным поражением хозяев (0:1).
Аналитики отдали предпочтение гостям. Победу «Шерифа» в основное время можно взять с коэффициентом 2.07, что составляет примерно 45% вероятности исхода. Ничья оценена за 3.45 (29%), успех «орлов» — за 3.80 (26%).
В первой игре сильнее оказалась «Зиря» (1:0). Проход клуба из Азербайджана в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния доступен за 1.52. Эта же опция на желто-черных предложена за 2.60.
Тотал больше 2.5 гола идет за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.70. Рынок «обе забьют» дали за 2.00, обратный вариант — за 1.83.
Выигрыш хозяев с форой (0) представлен за 2.65, Ф2(0) — за 1.50.
Прогноз и ставка на матч «Зиря» — «Шериф»
Неделю назад «орлы» увезли сенсационную победу из Тирасполя: все решил единственный гол Давида Волкова на 88-й минуте. Этот результат повлияет на характер ответного поединка: хозяева сконцентрируются на обороне, ведь их устроит и ничья. К тому же «Зиря» уже сдержала атаку желто-черных в первой встрече — вряд ли теперь азербайджанский клуб нарвется на домашний разгром.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -