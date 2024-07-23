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Лига чемпионов: расписание и результаты первых матчей 2-го отборочного раунда

Второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА стартует 23 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Кубок Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

Второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА пройдет 23 и 24 июля. 11 матчей пройдут во вторник, 23 июля, и еще три игры состоится в среду. Ответные встречи запланированы на 30-31 июля.

Лига чемпионов: расписание и результаты первых матчей 2-го отборочного раунда

Вторник, 23 июля

  • 18.00. «Буде-Глимт» (Норвегия) — РФШ (Латвия)
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 18:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
РФШ
  • 18.30. «Паневежис» (Литва) — «Ягеллония» (Польша)
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 18:30. Aukshtaitija (Паневежис)
Паневежис
Ягеллония
  • 19.00. «Линкольн» (Гибралтар) — «Карабах» (Азербайджан)
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 19:00. Victoria Stadium (Гибралтар)
Линколн
Карабах
  • 20.00. АПОЭЛ (Кипр) — «Петрокуб» (Молдавия)
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 20:00. GSP (Никосия)
АПОЭЛ
Петрокуб
  • 20.00. «Мальме» (Швеция) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова)
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 20:00. Eleda Stadion (Мальме)
Мальме
Клаксвик
  • 20.30. «Стяуа» (Румыния) — «Маккаби» Т-А (Израиль)
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 20:30. National Arena (Бухарест)
Стяуа
Маккаби Т-А
  • 21.00. «Динамо» К (Украина) — «Партизан» (Сербия)
  • 21.00. «Унио Эспортива Санта-Колома» (Андорра) — «Мидтьюлланн» (Дания)
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 21:00. Centre d'Entrenament de la FAF 1 (Санта-Колома)
УЭ Санта-Колома
Мидтьюлланн
  • 21.00. «Ференцварош» (Венгрия) — ТНС (Уэльс)
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
ТНС
  • 21.30. «Лугано» (Швейцария) — «Фенербахче» (Турция)
  • 22.00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Спарта» П (Чехия)
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 22:00. Tallaght Stadium (Дублин)
Шэмрок Роверс
Спарта П

Среда, 24 июля

  • 20.30. ПАОК (Греция) — «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина)
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
24 июл, 20:30. Toumba (Салоники)
ПАОК
Борац Б-Л
  • 21.00. «Лудогорец» (Болгария) — «Динамо» Мн (Беларусь)
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
24 июл, 21:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
Динамо Мн
  • 21.15. «Целе» (Словения) — «Слован» Бр (Словакия)
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
24 июл, 21:15. Stadion Z'dezele (Целе)
Целе
Слован Бр

Время начала матчей — московское.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В сезоне-2023/24 в финале команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Лига чемпионов: новости и результаты матчей, статистика и календарь игр в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Лига чемпионов УЕФА
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