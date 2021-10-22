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Украина сократила отставание от России в рейтинге коэффициентов УЕФА

08:40
Украина сократила отставание от России в рейтинге коэффициентов УЕФА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Украина сократила отставание от России в рейтинге коэффициентов УЕФА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Россия после еврокубковых матчей на этой неделе занимает девятое место в рейтинге коэффициентов УЕФА (31,682 балла).

Все ближе находится Украина, занимающая десятое место с 31,000 балла. При этом отрыв от Шотландии (32,100), которая идет на восьмом месте, увеличился.

В этом сезоне Россия идет на 32-м месте. По итогам последних четырех сезонов наши еще остаются в первой двадцатке — 18-я позиция. А вот если брать только результаты трех сезонов — то мы лишь на 23-й строчке и отстаем от Кипра, Чехии, Дании, Швеции, Норвегии, Греции, Израиля, которые еще недавно шли далеко позади наших клубов.

На этой неделе все российские команды проиграли в еврокубках в своих домашних матчах.

«Зенит» в Лиге чемпионов уступил «Ювентусу» со счетом 0:1. «Спартак» в Лиге Европы проиграл «Лестеру» — 3:4 (при этом по ходу матча вел со счетом 2:0). «Галатасарай» оказался сильнее «Локомотива» в Лиге Европы (0:1).

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Роман Шишов все материалы автора

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