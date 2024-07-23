Киевское «Динамо» отказалось от рукопожатий с игроками «Партизана» из-за поездки сербского клуба в Россию

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский заявил, что киевский клуб отказался от предматчевых мероприятий и рукопожатий с представителями сербского «Партизана» перед играми квалификации Лиги чемпионов.

По словам Шовковского, решение киевского клуба связано с поездкой сербского клуба в Россию — в июле «Партизан» и ОФК вместе с московскими ЦСКА и «Динамо» приняли участие в Братском Кубке-2024.

«Учитывая все вышеупомянутые обстоятельства, мы вынуждены отказаться от всех официальных мероприятий. Наша позиция базируется исключительно на действиях «Партизана», который принял участие в Братском кубке», — приводит слова Шовковского РИА «Новости».

Первый матч «Динамо» против «Партизана» пройдет 23 июля в Люблине (Польша). Ответная игра состоится в Белграде 31 июля.