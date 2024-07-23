Игроки киевского «Динамо» не пожали руки футболистам «Партизана» перед матчем квалификации Лиги чемпионов

Игроки киевского «Динамо» отказались пожимать руки футболистам «Партизана» перед матчем второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Вместо этого игроки отбили друг другу кулаки. Ранее главный тренер киевской команды Александр Шовковский заявил, что клуб отказался от предматчевых мероприятий и рукопожатий из-за поездки «Партизана» в Россию для участия в Братском Кубке-2024 вместе с московскими ЦСКА и «Динамо».

Первый матч проходит в Люблине (Польша). Ответная игра состоится в Белграде 31 июля.