Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:05

Игроки киевского «Динамо» не пожали руки футболистам «Партизана» перед матчем квалификации Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Игроки киевского «Динамо» отказались пожимать руки футболистам «Партизана» перед матчем второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Вместо этого игроки отбили друг другу кулаки. Ранее главный тренер киевской команды Александр Шовковский заявил, что клуб отказался от предматчевых мероприятий и рукопожатий из-за поездки «Партизана» в Россию для участия в Братском Кубке-2024 вместе с московскими ЦСКА и «Динамо».

Первый матч проходит в Люблине (Польша). Ответная игра состоится в Белграде 31 июля.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Киев)
ФК Партизан
21
Читайте также
Новая форма клубов РПЛ: столетие «Зенита», традиции «Спартака» и ЦСКА, стиль «Локомотива» и «Акрона»
Новая форма клубов РПЛ: столетие «Зенита», традиции «Спартака» и ЦСКА, стиль «Локомотива» и «Акрона»
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Буде-Глимт» разгромил РФШ в квалификации Лиги чемпионов, Хайкин сыграл на ноль

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости