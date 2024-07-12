Клубы из Италии могут отстранить от еврокубков

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить итальянские клыб от еврокубковых турниров, сообщает La Repubblica.

По информации источника, член партии Forza Italia Джорджо Муле предложил дать итальянским лигам независимость от федерации футбола Италии, что позволит клубам обращаться в административные суды, минуя спортивные. В ФИФА и УЕФА посчитали это вмешательством государства в спорт, что не соответствует уставам организаций.

Также Италия рискует лишиться права на проведение чемпионата Европы в 2032 году.