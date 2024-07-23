«Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов обыграл «Лугано», Джеко оформил хет-трик

«Фенербахче» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Лугано» со счетом 4:3.

В составе турецкой команды отличились Эдин Джеко, оформивший хет-трик, а также Ферди Кадиолу. У швейцарцев голы забили Айман Эль Вафи, Уран Бислими и Милтон Валенсуэла. Это первый официальный матч «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью.

В других матчах кипрский АПОЭЛ обыграл молдавский «Петрокуб» (1:0), шведский «Мальме» победил «Клаксвик» из Фарерский островов (4:1), румынский ФКСБ сыграл вничью с «Маккаби» из Тель-Авива (1:1).

Ответная встреча «Фенербахче» и «Лугано» пройдет 30 июля в Стамбуле и начнется в 20:00 мск.