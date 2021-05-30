Подробности тяжелой травмы лидера «Манчестер Сити» и сборной Бельгии.

Что случилось

В субботу в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Челси» — 0:1. В начале второго тайма полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне получил травму — он лицом врезался в плечо защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Матч прервался на несколько минут — помощь оказывали обоим футболистам, но если немец получил желтую карточку и продолжил игру, то Де Брейне в слезах покинул поле. Бельгийца заменили на Габриэла Жезуса.

Уже тогда было ясно, что травма серьезная — прямо под глазом бельгийца образовалась гематома, и он сам подняться с газона не смог. Капитан «Сити» сразу отправился в подтрибунные помещения, но спустя некоторое время вернулся. Весь второй тайм Де Брейне показывали сидящим на скамейке запасных, а в руках у него был пакет со льдом — он прикладывал его к глазу, чтобы уменьшить отек.

Каков диагноз

В воскресенье утром бельгиец отправился в больницу, где ему провели обследование. После этого Де Брейне написал в Twitter: «Привет, ребята. Только что вернулся из госпиталя. Мой диагноз — перелом костей носа и перелом левой глазницы. Чувствую себя хорошо. Конечно, все еще разочарован из-за вчерашнего, но мы вернемся».

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021

Сыграет ли он с Россией

Неясно, когда 29-летний хавбек вернется к тренировкам. Но в ближайшие дни он должен приехать в расположение сборной Бельгии, которая уже начала подготовку к Евро-2020 на своей базе в Тюбизе. ESPN пишет, что на восстановление от переломов глазницы требуется минимум три недели, но речи о выводе полузащитника из состава национальной команды не идет. The Guardian предполагает, что Де Брейне может носить защитную маску во время матчей чемпионата Европы — примерно такую, какую носит его обидчик Рюдигер (немец сломал скуловую кость в столкновении с Лукой Модричем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом»).

If Rudiger scores tonight I'll get his eye mask tattoo'd on my face ? pic.twitter.com/qFcKrqFEyE — El (@PhuckinEl) May 29, 2021

Сборная Бельгии — первый соперник России на групповом этапе Евро. Матч между ними состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.