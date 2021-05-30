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У Де Брейне — два перелома. Он пропустит матч с Россией?

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 18:00
29 мая. Порту. «Манчестер Сити» — «Челси» — 0:1. Кевин Де Брейне был заменен в финале ЛЧ из-за травмы.. Фото AFP
29 мая. Порту. «Манчестер Сити» — «Челси» — 0:1. Кевин Де Брейне был заменен в финале ЛЧ из-за травмы.. Фото AFP
Теги:
Подробности тяжелой травмы лидера «Манчестер Сити» и сборной Бельгии.
29&nbsp;мая. Порту. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Кубок&nbsp;&mdash; у&nbsp;синих.«Челси» — лучшая команда в Европе. А Гвардиола снова совершил харакири и все испортил

Что случилось

В субботу в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Челси» — 0:1. В начале второго тайма полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне получил травму — он лицом врезался в плечо защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Матч прервался на несколько минут — помощь оказывали обоим футболистам, но если немец получил желтую карточку и продолжил игру, то Де Брейне в слезах покинул поле. Бельгийца заменили на Габриэла Жезуса.

Уже тогда было ясно, что травма серьезная — прямо под глазом бельгийца образовалась гематома, и он сам подняться с газона не смог. Капитан «Сити» сразу отправился в подтрибунные помещения, но спустя некоторое время вернулся. Весь второй тайм Де Брейне показывали сидящим на скамейке запасных, а в руках у него был пакет со льдом — он прикладывал его к глазу, чтобы уменьшить отек.

29&nbsp;мая. Порту. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Кубок&nbsp;&mdash; у&nbsp;синих.За 15 минут у Вернера было больше моментов, чем у «Сити» — за всю игру. Почему победа «Челси» абсолютно справедлива, а великий Гвардиола перехитрил себя

Каков диагноз

В воскресенье утром бельгиец отправился в больницу, где ему провели обследование. После этого Де Брейне написал в Twitter: «Привет, ребята. Только что вернулся из госпиталя. Мой диагноз — перелом костей носа и перелом левой глазницы. Чувствую себя хорошо. Конечно, все еще разочарован из-за вчерашнего, но мы вернемся».

29&nbsp;мая. Порту. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Главный тренер &laquo;Челси&raquo; Томас Тухель с&nbsp;главным трофеем.
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Сыграет ли он с Россией

Неясно, когда 29-летний хавбек вернется к тренировкам. Но в ближайшие дни он должен приехать в расположение сборной Бельгии, которая уже начала подготовку к Евро-2020 на своей базе в Тюбизе. ESPN пишет, что на восстановление от переломов глазницы требуется минимум три недели, но речи о выводе полузащитника из состава национальной команды не идет. The Guardian предполагает, что Де Брейне может носить защитную маску во время матчей чемпионата Европы — примерно такую, какую носит его обидчик Рюдигер (немец сломал скуловую кость в столкновении с Лукой Модричем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом»).

Сборная Бельгии — первый соперник России на групповом этапе Евро. Матч между ними состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

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