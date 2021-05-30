Игорь Рабинер в финале Лиги чемпионов болел за Гвардиолу и Зинченко, но признает, что все по делу.

Мне кажется, главный урок этого финала Лиги чемпионов — в том, что при всех тенденциях современного футбола к универсализму игроки в первую очередь должны заниматься на поле каждый своим делом. И отберет мяч скорее опорник, чем атакующий полузащитник, а забьет — форвард, нежели игрок другого амплуа.

Пеп Гвардиола, перед творчеством которого я всегда преклонялся, в финале-2021, видимо, решил удивить Томаса Тухеля (уже дважды в этом сезоне его обыгрывавшего — в чемпионате и Кубке Англии) и придумать нечто этакое, что поставит его в тупик. Но в итоге перехитрил сам себя, выпустив стартовый состав без опорного полузащитника и без чистого форварда, зато с толпой атакующих полузащитников. Когда я увидел среди первых одиннадцати одновременно де Брейне, Стерлинга, Мареза, Бернардо Силву, Фодена и Гюндогана, то задал себе вопрос: как это возможно? Тем более что и Зинченко — из этой же породы хавбеков-созидателей и даже при номинальной позиции крайнего защитника часто смещается в центр.

Они все, понятно, очень многое умеют, а кое-кто вроде Де Брейне — невероятно многое. Но совмещение всех семерых привело к тому, что они дублировали друг друга и ничего толком не создавали. В то время как «Челси», где каждый играл свою роль, был конкретнее и понятнее. В полузащите и атаке у команды из Манчестера не было ни одного игрока выше 181 сантиметра (да и вообще таковых в составе было только трое — вратарь и два центральных защитника), а трое — и вовсе в районе 170. Нет, понятно, что у того же Канте тоже всего 168 см росточку, зато навык отбора такой, какого нет у семерых перечисленных соперников, вместе взятых. Так что говорить тут надо не столько о телосложении, сколько о распределении ролей.

В этом смысле мне вспоминается, как на Евро-2016 Леонид Слуцкий захотел вместить в состав сборной России всех лучших форвардов — и в результате у Кокорина, Смолова и Дзюбы, объединенных в трио КоСмоДзю, ничего вместе не получилось. Так же, как и у армии атакующих полузащитников «Ман Сити» в этом финале. Даже такой великий тренер, как Гвардиола, не способен разжевать игрокам их непривычные роли в конкретной встрече, если у них на подкорке заложено иное. Игра — это ведь результат того, что годами нарабатывается у каждого футболиста, его способность действовать на автоматизме, принимать инстинктивные решения, лишнюю секунду не думая.

Потом-то Пеп выпустил и Фернандинью, и Жезуса с Агуэро, но сломать выстроенную конструкцию игры по ее ходу сложнее, чем установить ее изначально. К тому же травмировался лучший игрок команды Де Брейне, что только усугубило ситуацию с точки зрения возможности создать гол чьими-то личными усилиями. Оборонялся-то «Челси» здорово весь матч, без системных и персональных сбоев. И требовалось что-то экстраординарное, чтобы запутать синих.

Все справедливо. За одни только первые 15 минут у Вернера (пусть и с его привычным результатом) было больше явных голевых моментов, чем у «Манчестер Сити» за весь матч. Логично и то, что не Вернер с его ставшим мемом расточительством забил победный мяч — хоть и принес большущую пользу той атаке, уведя защитника и открыв зону для Хаверца.

Да, для Кая этот гол стал первым в жизни в Лиге чемпионов — и в этом логики как раз не просматривается. Кроме одной. Выход Хаверца с первых минут был совсем неочевидным, скорее даже неожиданным решением Тухеля, от которого ожидали Пулишича. О чем это говорит? О том, что немец видел, кто как готов к финалу. Раз Хаверц свой момент использовал, а вышедший на замену Пулишич — нет, значит, тренер все рассчитал правильно. Когда сюрприз в составе дает результат — это очевидная заслуга (помимо самого героя, конечно) главного тренера, чей ход сработал.

Великолепный голевой пас Маунта — символ нового поколения английских талантов, выросшего в условиях самой адской конкуренции, какую только можно представить. С десятками лучших игроков мира, которых пачками скупают клубы АПЛ с их безумным телеконтрактом и огромными возможностями, которые есть даже у аутсайдеров. Тем не менее в стартовых составах финалистов было семь англичан: Маунт, Джеймс, Чилвелл — у победителей, Фоуден, Стоунс, Уокер и Стерлинг — у проигравших. О чем, при отсутствии пресловутого лимита, это говорит? О том, что с детским футболом в Англии дела определенно налаживаются. Это ведь уже результат долгой работы. А дальше будет только лучше.

И в конце матча ни на секунду не возникло твердого ощущения, что «Сити» отыграется. Конечно, у чего-то шального залететь шанс есть всегда, и Марез на последней добавленной мог попасть. Мог, но не должен был. Потому что «Челси» спокойно и уверенно оборонялся, а одна его контратака с неточным ударом Пулишича, когда Тухель упал на колени и схватился за голову одновременно, была острее всего того, что наатаковал «Сити».

Великого режиссера-постановщика игры Гвардиолу жаль, но Тухель заслужил свою победу в Лиге чемпионов, и за него — приятно. Как и за любого специалиста, который, проиграв финал, находит в себе силы встать и взять реванш у судьбы. Причем сделать это прямо через год! К тому же сегодняшний «Челси» и есть тренерский продукт. Мы видели, что если в прошлом сезоне с молодежью у Лэмпарда шло неплохо, то в этом, когда бан на трансферы закончился и были потрачены огромные деньжищи, с игроками другого масштаба Фрэнк не справился. Зато Тухель — привет «ПСЖ», его уволившему, — подошел им идеально. И они ему.

Сегодня продолжилась тенденция, которую кто-то подметил еще после полуфинала ЛЧ. Придя в «Челси» 26 января, Тухель за четыре месяца всухую обыграл целую когорту больших тренеров: дважды Симеоне, Клоппа, Анчелотти, Бьелсу, Моуринью, Гвардиолу, Зидана, Мойеса. Сейчас с Пепом это произошло в третий раз. Не пропустил Тухель и от Сульшера. В общем, организация обороны с его приходом стала железобетонной, при том что никаких бензиновых паров «автобуса» от нее не исходит. Зато в игре команды в целом есть то ощущение гармонии и баланса, которого в финале совсем не ощущалось у «Сити».

А еще «Челси» — команда, которая нащупала свой уникальный путь к европейскому успеху. Роману Абрамовичу нужно обязательно по ходу сезона поменять тренера — только тогда финал ЛЧ для синих возможен. Помните Роберто Ди Маттео? Где он вообще? Но именно с ним «Челси» первый раз выиграл Лигу. А первый раз вышел в финал — и был в одном послематчевом пенальти от триумфа — с Авраамом Грантом. Оба «выходили на замену» посреди сезона.

Мне очень жаль, что ЛЧ не выиграл Александр Зинченко — и, более того, что он имел отношение к пропущенному голу (хотя не стал бы всю вину валить на него — это были коллективно неправильные действия всей группы обороны, а на Зинченко все только завершилось). Но для него одно то, что он абсолютно по заслугам получил право играть в финале, то, что выиграл ТАКУЮ конкуренцию и дважды блестяще сыграл в полуфинале с «Реалом», — уже выдающееся достижение, которое должно стать примером для всех юных футболистов стран бывшего СССР.

Почему еще я хотел, чтобы Гвардиола выиграл эту Лигу? Потому что это была бы благодарность судьбы на его моментальную реакцию после прошлогоднего известия о дисквалификации «Сити» из еврокубков. Он мигом сказал, что останется и не предаст. Потом клуб вернули — и он дошел до финала.

Но выиграть ему было не суждено. «Челси» взял трофей по делу. Дважды обыграть «Атлетико», дважды быть сильнее «Реала» (пусть разок и была ничья) и, наконец, оказаться объективно сильнее в главном матче — нужны ли еще доказательства? Хотя голов в финале хотелось бы больше и сюжета — головокружительнее. Но это точно не вина «Челси».