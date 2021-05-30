Украинец, который дошел от российской ЛФЛ до финала ЛЧ. На него спустили собак за гол Хаверца

Зинченко все равно молодец.

У Зинченко, который вчера сыграл в финале Лиги чемпионов, какая-то невероятная судьба. В 17 лет он рванул из «Шахтера» в Россию, несмотря на действующий контракт. Его родители уехали от войны в нашу страну. Четыре месяца просмотра в «Рубине» закончились ничем — говорят, агенты просили 2 миллиона евро подъемных. Да и суд с донецким клубом наверняка не прельщал казанцев. Выступавший агентом Юрий Гаврилов предлагал парня «Спартаку» — ответили, что своих таких полно.

В это время Зинченко пришлось поддерживать форму с любителями. Сначала на бетонных полях в Митинской футбольной лиге, а потом уже на чуть более серьезном уровне — в Любительской футбольной лиге. Со сборной России сейчас тренируется Самошников из «Рубина», прошедший ЛФЛ, но тут другой расклад — от ЛФЛ до финала ЛЧ.

29 мая. Порту. «Манчестер Сити» — «Челси» — 0:1. Тимо Вернер и Александр Зинченко. Фото AFP

На пути у Зины была «Уфа», где парень играл, а клуб судился с «Шахтером». Затем контракт с «Ман Сити» и неудачная аренда в ПСВ — всего четыре матча в основе и ссылка в дубль на полгода.

Но Зинченко все сложности на пути только закалили, а веселый открытый характер позволил стать своим после возвращения в «Ман Сити». Он сошелся со Стерлингом и вообще не имел проблем с коллективом. Правда, места на поле все равно долгое время не находилось — слишком уж крутая конкуренция на родной для украинца позиции атакующего полузащитника.

И все же Зинченко победил. Пусть на месте левого защитника, но в 22 года он стал игроком стартового состава «Ман Сити». И это действительно круто!

Узок круг тех, кому доводится в своей карьере сыграть в финале главного клубного турнира. Среди россиян, к примеру, такой только один — Дмитрий Аленичев, забивший в победном матче один из голов. С постсоветского пространства играли еще Каладзе, Шевченко (по два раза), Глеб и Тимощук. Все.

Игроки из бывшего СССР в финалах Лиги чемпионов.

Поэтому не понимаю шуток в стиле «лучше бы в ЛФЛ оставался» после того, как Зинченко в финале упустил Хаверца, и тот забил победный гол. Да, это была грубая ошибка. Возможно, как раз не хватило инстинкта прирожденного защитника — вцепиться бульдогом в оппонента, максимально усложняя ему жизнь. Украинец же, похоже, неудачно и неумело попытался поймать немца в офсайдную ловушку. И сам отлично понял, что накосячил: после матча повалился на газон, обхватив голову руками.

Но в целом Александр уже сейчас очень хорош. И даже несмотря на фатальную ошибку, портал WhoScored поставил ему наивысшую оценку в команде — 7,0.

Зина — отличный пример того, чего можно достичь упорным трудом, для всех мальчишек, которые сталкиваются с проблемами и попадают в ЛФЛ.

Ему всего 24 года. Надеюсь, финал Лиги чемпионов в его карьере еще будет. Но уже победный.