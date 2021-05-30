Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Челси» — лучшая команда в Европе. А Гвардиола снова совершил харакири и все испортил

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 00:35
29 мая. Порту. «Манчестер Сити» — «Челси» — 0:1. Кубок — у «синих». Фото Reuters
29 мая. Порту. «Манчестер Сити» — «Челси» — 0:1. Кубок — у «синих». Фото Reuters
Теги:
«Манчестер Сити» уступил в финале Лиги чемпионов (0:1). Все решили ошибки главного тренера «горожан».

Лига чемпионов. Финал
«Манчестер Сити» (Англия) — «Челси» (Англия) — 0:1 (0:1)
Гол: Хаверц, 43.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне (Габриэл Жезус, 60), Фоуден, Стерлинг (Агуэро, 77), Махрез, Бернарду Силва (Фернандинью, 64).
«Челси»: Э.Менди, Тиагу Силва (Кристенсен, 39), Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Канте, Хаверц, Маунт (Ковачич, 80), Вернер (Пулишич, 66).
Предупреждения: Гюндоган, 34. Рюдигер, 57. Габриэл Жезус, 88.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
29 мая. Порту. Стадион «Драгау».

Обычные тренеры совершают ошибки, а Пеп Гвардиола — мудрит.

В 2017-м «Манчестер Сити» впервые при новом тренере вылетел из Лиги чемпионов — в 1/8 финала от «Монако». Тогда Гвардиоле уже предъявляли претензии по поводу выбора состава на ответный матч. В первой игре «Сити» победил — 5:3, а на вторую испанец выставил одного Фернандинью и сразу пять атакующих футболистов — Стерлинга, Де Брейне, Агуэро, Давида Сильву и Сане.

В 2018-м «Манчестер Сити» проиграл в четвертьфинале «Ливерпулю». Все решил первый матч, в котором красные победили 3:0. Тогда Гвардиола под реактивного Салаха перевел на левый фланг обороны Ляпорта, а вместо набравшего форму Стерлинга выставил в основе Гюндогана.

В 2019-м «Сити» в драматичном четвертьфинале уступил «Тотенхэму». В первой игре Пеп почему-то до 89-й минуты не выпускал ни Де Брейне, ни Сане, и «шпоры» победили.

В 2020-м «горожане» встречались с «Лионом» на все той же стадии 1/4 финала. Ничего выдумывать вообще не надо было — «Сити» априори был сильнее. Но Гвардиола внезапно переключился на схему с тремя центральными защитниками, хотя до этого весь сезон играл в четыре. «Сити» проиграл — 1:3.

В 2021-м, Гвардиола, казалось, научился не мудрить. Ни в четвертьфинале с дортмундской «Боруссией», ни в полуфинале с «ПСЖ» команда не отступала от привычной игры. Ложная «девятка» Де Брейне — это все-таки признак современного «Сити», а не изобретение велосипеда.

Но Гвардиола намудрил. «Сити» повторил ошибку ответной игры 1/8 финала с «Монако» четырехлетней давности. Снова перенасыщение атакующих футболистов в составе и лишь один опорный полузащитник. Причем даже не Родри, к цементу которого мы привыкли за этот сезон, и не ветеран Фернандинью, а Гюндоган, ориентированный в том числе на нападение.

И необъяснимый выбор Пепом стартового состава стал ключевым событием финала. Потому что моментов в игре было преступно мало, и, по сути, все решил один эпизод — разрезающий пас Маунта и гол Хаверца. А передача в тот момент как раз последовала через опорную зону. Конечно, стоит отметить и действия Вернера, который увел за собой лучшего защитника АПЛ минувшего сезона Рубена Диаша. Но корень все-таки нужно искать именно в отсутствии профильного игрока в составе «Манчестер Сити».

Для Гвардиолы это трагедия. У него, как у любого великого, есть целая армия хейтеров. И они злорадствуют после каждой осечки Пепа и давно уже обозвали его «лысым шарлатаном». Они всерьез считают, что испанский тренер не способен выиграть Лигу чемпионов без Месси, Хави и Иньесты. Напомню, что это был первый финал Лиги чемпионов для Гвардиолы за десять лет. И первый проигранный.

Безусловно, и «Челси» сыграл прекрасно. Томас Тухель второй год подряд вышел в финал и на этот раз подготовился к нему идеально. Он выставил двух опорных полузащитников Канте и Жоржинью, угадал с Хаверцем — большинство СМИ предсказывало выход в основе Пулишича, а не немца.

И вся оборона «Челси» сыграла слаженно и солидно. Чилуэлл и Рюдигер не позволили «Сити» реализовать опасные моменты, но важнее, что этих самых моментов у ворот Менди было ничтожно мало. А ведь в соперниках была самая результативная команда английской премьер-лиги, которая не проиграла ни матча в этом евросезоне.

Тухель теперь вошел в ранг элитарных тренеров. Еще недавно немца считали просто молодым и перспективным, а сейчас он переигрывает самого Гвардиолу и разбивает его мечту.

«Челси» во второй раз в эру Романа Абрамовича взял Лигу чемпионов. «Сити» все еще без побед. У Гвардиолы — еще масса работы в Манчестере.

29&nbsp;мая. Порту. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Главный тренер &laquo;Челси&raquo; Томас Тухель с&nbsp;главным трофеем.

Манчестер Сити — Челси

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария 1
Россия 4
Матч завершен

П2

29%

1.95

ТМ 6.5

21%

1.33

Ф2 (0)

18%

1.57
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия 1
Финляндия 2
Матч завершен

П2

25%

1.66

ТБ 4.5

20%

1.70

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити 0
Челси 1
Матч завершен

П1

35%

1.95

Обе забьют - да

27%

2.13

ТБ 2.0

22%

1.78

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Камеры сняли, как боец ММА проломил голову самокатчику в Москве
В Москве открылся первый за сто лет новый ж/д вокзал «Восточный»
Видео: как изменит жизнь слияние Венеры с Меркурием 29 мая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры