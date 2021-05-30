«Челси» — лучшая команда в Европе. А Гвардиола снова совершил харакири и все испортил
Лига чемпионов. Финал
«Манчестер Сити» (Англия) — «Челси» (Англия) — 0:1 (0:1)
Гол: Хаверц, 43.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне (Габриэл Жезус, 60), Фоуден, Стерлинг (Агуэро, 77), Махрез, Бернарду Силва (Фернандинью, 64).
«Челси»: Э.Менди, Тиагу Силва (Кристенсен, 39), Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Канте, Хаверц, Маунт (Ковачич, 80), Вернер (Пулишич, 66).
Предупреждения: Гюндоган, 34. Рюдигер, 57. Габриэл Жезус, 88.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
29 мая. Порту. Стадион «Драгау».
Обычные тренеры совершают ошибки, а Пеп Гвардиола — мудрит.
В 2017-м «Манчестер Сити» впервые при новом тренере вылетел из Лиги чемпионов — в 1/8 финала от «Монако». Тогда Гвардиоле уже предъявляли претензии по поводу выбора состава на ответный матч. В первой игре «Сити» победил — 5:3, а на вторую испанец выставил одного Фернандинью и сразу пять атакующих футболистов — Стерлинга, Де Брейне, Агуэро, Давида Сильву и Сане.
В 2018-м «Манчестер Сити» проиграл в четвертьфинале «Ливерпулю». Все решил первый матч, в котором красные победили 3:0. Тогда Гвардиола под реактивного Салаха перевел на левый фланг обороны Ляпорта, а вместо набравшего форму Стерлинга выставил в основе Гюндогана.
В 2019-м «Сити» в драматичном четвертьфинале уступил «Тотенхэму». В первой игре Пеп почему-то до 89-й минуты не выпускал ни Де Брейне, ни Сане, и «шпоры» победили.
В 2020-м «горожане» встречались с «Лионом» на все той же стадии 1/4 финала. Ничего выдумывать вообще не надо было — «Сити» априори был сильнее. Но Гвардиола внезапно переключился на схему с тремя центральными защитниками, хотя до этого весь сезон играл в четыре. «Сити» проиграл — 1:3.
В 2021-м, Гвардиола, казалось, научился не мудрить. Ни в четвертьфинале с дортмундской «Боруссией», ни в полуфинале с «ПСЖ» команда не отступала от привычной игры. Ложная «девятка» Де Брейне — это все-таки признак современного «Сити», а не изобретение велосипеда.
Но Гвардиола намудрил. «Сити» повторил ошибку ответной игры 1/8 финала с «Монако» четырехлетней давности. Снова перенасыщение атакующих футболистов в составе и лишь один опорный полузащитник. Причем даже не Родри, к цементу которого мы привыкли за этот сезон, и не ветеран Фернандинью, а Гюндоган, ориентированный в том числе на нападение.
И необъяснимый выбор Пепом стартового состава стал ключевым событием финала. Потому что моментов в игре было преступно мало, и, по сути, все решил один эпизод — разрезающий пас Маунта и гол Хаверца. А передача в тот момент как раз последовала через опорную зону. Конечно, стоит отметить и действия Вернера, который увел за собой лучшего защитника АПЛ минувшего сезона Рубена Диаша. Но корень все-таки нужно искать именно в отсутствии профильного игрока в составе «Манчестер Сити».
Для Гвардиолы это трагедия. У него, как у любого великого, есть целая армия хейтеров. И они злорадствуют после каждой осечки Пепа и давно уже обозвали его «лысым шарлатаном». Они всерьез считают, что испанский тренер не способен выиграть Лигу чемпионов без Месси, Хави и Иньесты. Напомню, что это был первый финал Лиги чемпионов для Гвардиолы за десять лет. И первый проигранный.
Безусловно, и «Челси» сыграл прекрасно. Томас Тухель второй год подряд вышел в финал и на этот раз подготовился к нему идеально. Он выставил двух опорных полузащитников Канте и Жоржинью, угадал с Хаверцем — большинство СМИ предсказывало выход в основе Пулишича, а не немца.
И вся оборона «Челси» сыграла слаженно и солидно. Чилуэлл и Рюдигер не позволили «Сити» реализовать опасные моменты, но важнее, что этих самых моментов у ворот Менди было ничтожно мало. А ведь в соперниках была самая результативная команда английской премьер-лиги, которая не проиграла ни матча в этом евросезоне.
Тухель теперь вошел в ранг элитарных тренеров. Еще недавно немца считали просто молодым и перспективным, а сейчас он переигрывает самого Гвардиолу и разбивает его мечту.
«Челси» во второй раз в эру Романа Абрамовича взял Лигу чемпионов. «Сити» все еще без побед. У Гвардиолы — еще масса работы в Манчестере.
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