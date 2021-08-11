Пресс-конференция главного тренера красно-белых после поражения от «Бенфики» в Лиссабоне (0:2).

— Конечно, это была сложная игра, — начал Витория. — Мы должны были контролировать игру «Бенфики» в первом тайме. Нам не хватило хладнокровия для выхода в атаку. «Бенфика» была фаворитом. Нам нужно как можно быстрее возвращаться к чемпионату России — в этом месяце три игры, и будет время подготовиться.

— «Спартак» больше играл вторым номером.

— Конечно, так можно сказать. Сегодня мы контролировали соперника и играли агрессивнее, но при отборе этой агрессии не хватало для построения атаки. Нам нужно, чтобы команда снова почувствовала себя сплоченным коллективом. Забей мы сегодня гол — могли бы прибавить в агрессии. «Бенфика» забила два гола, ударив в створ всего несколько раз. Нам нужно больше скорости в атаке. В плане перехода из обороны в атаку нам не хватило решений.

— Вы приехали с отрицательным результатом и должны были давать ответ.

— Первая игра была очень важная, мы очень волновались. Конечно, на исход двух матчей повлиял первый гол, пропущенный в Москве. После этого мы потеряли игровое спокойствие. Это был решающий момент. Конечно, приехать и играть на поле сильного соперника было непросто. Мы старались дать должный ответ. Вместо того, чтобы сломя голову бежать в атаку, мы старались играть сбалансированно. Футболисты не машины. Мы будем искать решение, чтобы исправить ситуацию.

— Почему «Спартак» буксует на старте? Куда делась та легкость, которая была в предсезонном турнире? Чувствуете личную ответственность?

— Это были две игры высокого уровня. Они были сложные, с интересной динамикой. После поражения в Москве было сложнее играть. Результат останется, но не надо связывать эти факты. У нас есть все возможности, чтобы встать на правильный путь. В начале чемпионата у нас были не лучшие результаты, в Лиге чемпионов нам также не повезло. Надо проанализировать эти матчи, оставить их позади и двигаться дальше в чемпионате России.

— Вы старались контролировать крайних защитников «Бенфики». При этом терялся контроль в других зонах.

— Конечно, мы не планировали играть в шесть защитников, планировали играть в пять, чтобы быстрее разворачивать атаку по флангам и выходить в контратаку. Но сегодня «Бенфика» сыграла очень высоко на флангах, поэтому в плане перехода из оборону в атаку нужны были точные передачи, сегодня нам этого не хватало. Нам нужно играть стабильно и компактно. Игроки должны подсказывать друг другу.

— Каково для вас было вернуться на этот стадион? Что скажете Жезушу и «Бенфике»?

— Нормальное возвращение, я приехал сюда, прожил часть своей жизни. Мы хотели одержать победу. Хочу пожелать удачи «Бенфике», чтобы они прошли в группу Лиги чемпионов, но следующий раунд для них будет очень непростым.

— Жезуш сказал, что «Спартак» был уставшим.

— Была усталость не только физическая, но также вызванная несколькими факторами. Не все привыкли играть через два дня на третий. Не все получилось, сложный график. Также есть психологическая нагрузка, вызванная результатами. Лига чемпионов закончена, впереди игры чемпионата и Лиги Европы, нужно бороться дальше.

— Не боитесь, что по команде будет нанесен психологический удар и что нужно сделать, чтобы избежать его в будущем?

— Понятно, что вылет из Лиги чемпионов неприятен. Нужно анализировать ситуацию. Грустно проигрывать. Игроки и тренеры несут ответственность, несмотря на то, что происходит в клубе. Если мы можем пройти эти ситуации — мы будем сильнее. Нужно восстановиться лучшим образом и возвращаться сильнее в чемпионат.

— Что скажете о доверии со стороны владельца клуба? Уже не раз, он высказывал доверие публично, но вскоре после этого тренер уходил.

— Не хочу говорить о том, что я обсуждаю с владельцем.