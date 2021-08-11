«Спартак» приехал в Лиссабон выглядеть достойно. Но не выигрывать

Москвичи выбыли из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» и во втором матче 3-го отборочного раунда.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч

«Бенфика» (Португалия) — «Спартак» (Россия) — 2:0 (0:0)

Голы: Жоау Мариу, 58 (1:0). Яремчук, 90+2 (2:0).

«Бенфика»: Влаходимос, Вериссиму, Отаменди, Вертонген (Морату, 46), Гримальдо, Гонсалвеш (Жилберту, 77), Жоау Мариу, Рамуш (Яремчук, 64), Пицци (Эвертон, 64), Вайгль, Рафа Силва (Таарабт, 86).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев (Мирзов, 65), Зобнин, Умяров (Крал, 65), Ломовицкий, Понсе (Соболев, 81), Ларссон (Игнатов, 81).

Предупреждения: Отаменди, 16. Ломовицкий, 25. Ларссон, 68. Вайгль, 71.

Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).

10 августа. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

Первый матч — 2:0.

Поражение со счетом 0:2 в домашней встрече фактически стало приговором для «Спартака» в противостоянии с «Бенфикой». Более того, в Лиссабоне красно-белые не могли рассчитывать на двух своих самых известных в Европе футболистов — Промеса и Мозеса.

Руй Витория оставил в запасе Соболева, но при этом впервые в своей недолгой спартаковской истории выставил двух чистых форвардов — Ларссона и Понсе. Четырех официальных матчей португальцу хватило, чтобы понять, что от шведа практически нет толка, когда он выходит на краю или в оттяжке. Вообще есть ощущение, что Витория по-прежнему присматривается к команде и просматривает игроков. Разочаровавшись в Мирзове и Хендриксе, которые не помогли взять три очка у дебютанта РПЛ «Нижнего Новгорода», тренер в столице Португалии вернул в состав Умярова и отправил на родную позицию левого атакующего полузащитника Ломовицкого.

На «Да Луж» допустили порядка 15 тысяч болельщиков, и среди них, несмотря на отсутствие гостевого сектора, оказались и фанаты «Спартака». Самые пробивные на трибуны все же попали, хотя поначалу проход на стадион для наших был закрыт. Однако минут за 20 до начала начали пускать всех без разбора. Для перестраховки фаны красно-белых заклеивали тематические татуировки на открытых частях тела.

«Спартаку» было нужнее, и в этом заключалась интрига: как гости поведут себя в начале встречи. Ответ оказался простым — ровно так, как позволяла «Бенфика». Ничего своего москвичи навязать не могли, а лиссабонцы действовали максимально рационально и не форсировали ситуацию. Их все устраивало, а спартаковцы не рисковали. И сложно обвинить в этом Виторию — крупное поражение могло бы здорово пошатнуть его позиции в клубе.

Что особенно показательно: при обороне «Спартак» перестраивался на схему 6-2-2. Случился момент, когда в штрафной москвичей пылал настоящий пожар, но отбиться все же удалось. А в целом план на матч позволял справляться с позиционными атаками «Бенфики». Впереди же все выглядело совсем скромно: пара интересных подходов, не более того, да неточный дальний удар Умярова. В первой половине не покидала мысль: в Лиссабон «Спартак» приехал не столько побеждать или хотя бы попытаться создать интригу, сколько просто достойно показать себя.

Жоау Мариу во втором тайме повторил сценарий матча в Москве ?



Португалец подхватил мяч после рикошета и уложил его в левый угол ворот Максименко. Так «Бенфика» забила первый мяч pic.twitter.com/8ryxEac2QI — Матч ТВ (@MatchTV) August 10, 2021

После перерыва «Бенфика» все же забила. Жоау Мариу, выступавший в РПЛ за «Локомотив», первым успел на отскок в штрафной и задал мячу нужную траекторию. Гости на пропущенный гол никак не отреагировали. Та же осторожная игра без мяча, минимум контратак — и ноль опасных моментов.

В компенсированное время «Спартак» пропустил второй: украинец Яремчук забил благодаря двум рикошетам.

Красно-белые потерялись в концовке сами и потеряли Яремчука. А рикошеты помогли «Бенфике» сделать счет 2:0.



Звезды сегодня отвернулись от нашей команды ? pic.twitter.com/wIBSiIElJ3 — Матч ТВ (@MatchTV) August 10, 2021

Чуда не произошло: красно-белые не сумели ликвидировать гандикап в два мяча в Лиссабоне и не прошли в ЛЧ. Увы, по показанному футболу шансов у москвичей не было никаких.

До следующего европейского матча, в группе Лиги Европы, у «Спартака» больше месяца. За это время неплохо бы выправить ситуацию во внутреннем чемпионате после неважного старта. И разобраться во всех своих внутренних делах.

А если смотреть на ситуацию шире, то спартаковцы поддержали печальную тенденцию: российские клубы в Лиге чемпионов не тянут.