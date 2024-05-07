8 мая «Бавария» в гостях в Мадриде сыграет с «Реалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22.00 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru 8 мая покажут в прямом эфире игру «Реал» — «Бавария». Видеотрансляция начнется в 21.40 мск. Игру также можно будет увидеть по подписке в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер».

Следите за ключевыми событиями противостояния Лиги чемпионов между мадридцами и мюнхенцами с помощью матч-центра «СЭ». На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция ответного полуфинала.

30 апреля «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».