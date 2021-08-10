«Спартак» пытается обыграть «Бенфику» по схеме 6-2-2. Оригинальная задумка Витории

Португальцы доминировали в первом тайме, но он завершился со счетом 0:0.

После 0:2 в первой игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» «Спартак» приехал в Лиссабон с очень прагматичным планом на игру.

В стартовые 10—15 минут команда Руя Витории пыталась выходить в контратаки на чужую половину поля, но затем игру контролировала в основном «Бенфика».

А «Спартак» при обороне выстраивался в линию из шести игроков: фланговые полузащитники опускались максимально низко к защитникам. С мячом красно-белые выстраивались в 4-4-2. Но при позиционных атаках хозяев схема порой превращалась в 6-2-2.

«Бенфика» — «Спартак».

При этом «Спартаку» даже с таким низким блоком все равно удавалось проводить быстрые атаки. Именно красно-белые нанесли единственный удар в створ, и «Бенфика» по общему числу превзошла гостей только на один удар: 4—3.

Первый тайм завершён. Нулевая ничья на табло «Эштадиу да Луш» ?#БенфикаСпартак pic.twitter.com/pXHgALi4sy — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 10, 2021

Но по владению мячом тотальное преимущество за «Бенфикой» — почти 70%. Шанс «Спартака» отыграться — ловить соперника на контратаках.