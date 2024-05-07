Нойер об ответном матче с «Реалом»: «Я приехал в Мадрид без страха. «Бавария» очень уверена в себе»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Игра между командами состоится 8 мая в Мадриде. Начало — в 22.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Шимон Марчиняк из Польши.

«Для обеих команд все будет зависеть от хорошей формы. В матче с такой командой, как «Реал», все всегда сводится к мелочам. Концентрация будет очень высокой с обеих сторон. Обе команды сильны в атаке», — цитирует Нойера Bayern&Germany .

Также 38-летний вратарь заявил, что не испытавает страха перед матчем с мадридским клубом.

«Я приехал сюда без страха. Мы очень уверены в себе и знаем, какую игру провели на прошлой неделе. Если был шанс обыграть «Реал» дома, то и здесь он тоже будет», — добавил Нойер.