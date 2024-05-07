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Нойер об ответном матче с «Реалом»: «Я приехал в Мадрид без страха. «Бавария» очень уверена в себе»

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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Игра между командами состоится 8 мая в Мадриде. Начало — в 22.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Шимон Марчиняк из Польши.

«Для обеих команд все будет зависеть от хорошей формы. В матче с такой командой, как «Реал», все всегда сводится к мелочам. Концентрация будет очень высокой с обеих сторон. Обе команды сильны в атаке», цитирует Нойера Bayern&Germany.

 
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Также 38-летний вратарь заявил, что не испытавает страха перед матчем с мадридским клубом.

«Я приехал сюда без страха. Мы очень уверены в себе и знаем, какую игру провели на прошлой неделе. Если был шанс обыграть «Реал» дома, то и здесь он тоже будет», — добавил Нойер.

Первая игра, которая состоялась 30 апреля в Мюнхене, завершилась вничью — 2:2. Авторами забитых мячей у хозяев стали Лерой Сане и Харри Кейн. Мадридцы ответили дублем Винисиуса Жуниора.

Мануэль Нойер
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ФК Бавария
ФК Реал
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