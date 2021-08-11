«Шахтер» на пути «Монако» и Головина в Лигу чемпионов, «Шериф» выбил «Црвену Звезду», Вальбуэна промахнулся в серии пенальти

Главные события ответных матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Де Дзерби пока не нашел баланс

«Шахтер» (Украина) — «Генк» (Бельгия) — 2:1 (1:0)

Голы: Траоре, 27. Маркос Антонио, 76 — Дессерс, 90

Первый матч — 2:1

Не рискну назвать «Монако» фаворитом в грядущем противостоянии с «Шахтером». В плане созидания «горняки» очень быстро усвоили требования Роберто Де Дзерби, а сам итальянец здорово внедрил в состав летних новичков. Против «Генка» вице-чемпионы Украины показали классный футбол с высокими скоростями и отличными взаимодействиями. Но все это касается атаки, тогда как периодические просчеты в обороне никуда не исчезли, и при счете 0:0 один из них завершился промахом капитана «Генка» Хейнена с линии площади ворот.

Но как раз после этого «Шахтер» наконец-то забил. Тете, который терроризировал оборону соперника в первом матче, нырнул под передачу за спины защитникам и, не пожадничав, выкатил мяч под удар Траоре. Это, впрочем, не «прибило» соперника. «Генк» вполне мог вернуться в игру, однако Бонгонда ухитрился промахнуться с нескольких метров, а лучший снайпер предыдущего бельгийского чемпионата Онуачу при подаче углового отметился попаданием в перекладину.

При мощной атаке — особенно при наличии возможности играть на встречных курсах — в игре «горняков» не хватает баланса. Не просто так Де Дзерби пришлось проводить обратную замену, выпуская вместо молодого Судакова опытного Коноплянку А потом бросать в бой еще одного ветерана — решившего судьбу первой игры Марлоса.

И этот ход снова принес результат: теперь в виде гола Маркоса Антонио. Однако без пропущенного «Шахтером» мяча тоже не обошлось. Так что слабые места у «горняков» имеются, и в этом кроются возможности «Монако», чья игра выглядит более организованной. В том числе и благодаря удачно начавшему сезон Головину, которого ждет поездка в Киев. Тут УЕФА уже не развести российского полузащитника и украинскую команду.

Тираспольский интернационал

«Шериф» (Молдавия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:0 (1:0)

Гол: Арболеда, 45+2

Первый матч — 1:1

То, что сенсация в этой паре реальна, стало понятно еще после игры в Белграде. «Шериф» не испугали ни горячая атмосфера «Мараканы», ни игра «Црвены Звезды». И перед ответным матчем в Тирасполе наставник лучшей молдавской команды Юрий Вернидуб тоже демонстрировал уверенность, заметив: «Не буду лукавить, мы не тренируем пенальти. Я уверен, что нужно выходить и играть в футбол, в свою игру».

Как раз с игрой у «Шерифа» все нормально, а «стандарты» — один из козырей. Неделей ранее Кастаньеда забил красивейший гол прямым ударом со штрафного. Теперь колумбиец исполнил результативный навес на Арболеду, который головой по дуге отправил мяч через обескураженного голкипера. И этого оказалось достаточно, чтобы дальше прошел тираспольский интернационал. В стартовом составе победителей вышли легионеры из восьми стран, а единственным обладателем молдавского паспорта оказался натурализованный несколько лет назад бразилец Луваннор.

Томассон превзошел Джеррарда

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Мальме» (Швеция) — 1:2 (1:0)

Голы: Морелос, 19 — Чолак, 53, 58

Первый матч — 1:2

Еще один сюрприз этого раунда — фиаско чемпионов Шотландии, которые ужасно начали август. На выходных команда Стивена Джеррарда сенсационно проиграла «Данди Юнайтед» (0:1) и прервала длившуюся 40 матчей беспроигрышную серию в национальном первенстве. Правда, расстроились этому не слишком сильно, так как на длинной дистанции это поправимо, а главное — отбор в Лигу чемпионов.

Только и его «Рейнджерс» не прошел, хотя игра с «Мальме» началась за здравие, и после гола колумбийского снайпера Морелоса по сумме двух матчей восстановилось равновесие. Вот только продолжения не последовало, хотя благодаря удалению в составе шведов хозяева весь второй тайм провели в большинстве. Кошмаром для «джерс» стал хорватский нападающий Чолак. В отборе в Лигу чемпионов он записал на свой счет уже пять мячей, в предыдущих раундах отметившись голами в ворота «Риги» и финского ХИК. А в тренерской дуэли двух известных в прошлом мастеров Джеррарда превзошел датчанин Йон Даль Томассон.

Вальбуэна мимо Лиги чемпионов

«Лудогорец» (Болгария) — «Олимпиакос» П (Греция) — 2:2 д.в. Пенальти — 4:1

Голы: Рубен Семеду, 49, в свои ворота. Сотириу, 57, с пенальти — М'Вила, 31. Эль-Араби, 68, с пенальти

Первый матч — 1:1

Единственная в пара, в которой потребовалось дополнительное время. И все благодаря отмене правила «выездного гола», ведь еще в прошлом сезоне греки вышли бы в следующий раунд по истечении 90 минут. Тут же пришлось отыграть на полчаса больше, да еще и в меньшинстве, так на незадолго до окончания основного времени вторую желтую карточку получил защитник «Олимпиакоса» Ба.

Так что и вышедшему на замену в середине второго тайма бывшему полузащитнику «Динамо» Вальбуэна, и открывшему счет экс-игроку «Рубина» М'Вила пришлось пахать за себя и за того парня. Возможно, как раз свежести гостям и не хватило, так как в серии пенальти они смазали две первых попытки. Началось с осечки запустившего мяч мимо ворот Вальбуэна, а продолжилось ударом египтянина Хассана, который парировал голкипер.

Остальные результаты:



«Мидтьюлланн» (Дания) — ПСВ (Нидерланды) — 0:1 (0:0)

Гол: Брума, 90+3

Первый матч — 0:3



«Янг Бойз» (Швейцария) — ЧФР (Румыния) — 3:1 (3:1)

Голы: Сьебатше, 23, 42. Нгамале, 25 — Омрани, 4

Первый матч — 1:1



«Славия» Пр (Чехия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:0 (1:0)

Гол: Масопуст, 35

Первый матч — 0:2



«Легия» (Польша) — «Динамо» З (Хорватия) — 0:1 (0:1)

Гол: Франич, 20

Первый матч — 1:1