«Боруссия» в гостях играет с «ПСЖ» в матче 1/2 финала ЛЧ

«ПСЖ» и дортмундская «Боруссия» встречаются во втором матче полуфинала Лиги чемпионов 7 мая. На канале «Матч ТВ» началась видеотрансляция еврокубковой игры. Матч в Париже (Франция) на домашнем стадионе «ПСЖ» «Парк де Пренс» начнется в 22.00 мск.

Игру также бесплатно показывают на сайте matchtv.ru. В прямом эфире трансляция также доступна по подписке на телеканале «Матч Премьер».

На сайте «СЭ» проходит текстовая онлайн-трансляция ответной встречи 1/2 финала ЛЧ между «Боруссией» и «ПСЖ».

1 мая дортмундцы на своем поле обыграли «ПСЖ» со счетом 1:0 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Забитым мячом тогда отметился форвард хозяев Никлас Фюллкруг.

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