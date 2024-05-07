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Сегодня, 20:45

«ПСЖ» — «Боруссия»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» примет «Боруссию» в матче Лиги чемпионов 7 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Боруссии» Джейдон Санчо.
Джейдон Санчо.
Фото AFP

«ПСЖ» дома сыграет с дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 7 мая, во вторник. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 21.40 мск. Игру также покажут в прямом эфире и по подписке на телеканале «Матч Премьер». Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию самых важных событий ответной встречи полуфинала ЛЧ. В матч-центре будут доступны ключевые моменты противостояния 7 мая.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ» завершился со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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