Стало известно, когда сыграют «ПСЖ» и «Реал: календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Расписание матчей 1/8 финала:

15 февраля и 9 марта.

«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания);

16 февраля и 8 марта

«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия);

«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия);

22 февраля и 16 марта

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция);

«Вильяреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия);

23 февраля и 15 марта

«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды);

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

Все встречи начнутся в 23.00 по московскому времени.