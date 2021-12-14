Стало известно, когда сыграют «ПСЖ» и «Реал: календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Расписание матчей 1/8 финала:
15 февраля и 9 марта.
«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания);
16 февраля и 8 марта
«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия);
«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия);
22 февраля и 16 марта
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция);
«Вильяреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия);
23 февраля и 15 марта
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды);
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
Все встречи начнутся в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0270-13f29492cf92-6585f02d07bc-1000--псж-сыграет-с-реалом-интер-против-ливерпуля/
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