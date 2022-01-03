Губернатор Санкт-Петербурга допустил, что финал Лиги чемпионов может пройти при полных трибунах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил, что город может провести финал Лиги чемпионов-2021/22 при полных трибунах.
«Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Беглова.
Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Матч запланирован на 28 мая.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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