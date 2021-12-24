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Мишустин сообщил о безвизовом въезде в Россию на финал Лиги чемпионов

15:35
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим во время финала Лиги чемпионов.

«В следующем году в России пройдет значимое событие — финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. В конце мая футбольных болельщиков со всего мира встретит наша северная столица, гостеприимный Санкт-Петербург... Мы сегодня рассмотрим изменения в законодательство, которые необходимы, чтобы предстоящее событие прошло на высоком уровне. До конца следующего года предлагается установить правила, аналогичные тем, что действовали в стране во время проведения других крупных спортивных соревнований. Поправки позволят любителям футбола приехать в Россию без виз. Достаточно будет оформить лишь паспорт болельщика», — приводит «РИА Новости» слова Мишустина.

По словам премьер-министра, паспорт болельщика также даст возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 28 мая 2022 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211224/futbol-1765347933.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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