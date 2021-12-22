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Левандовски назвал фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/22

23:31
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Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, кого считает фаворитом Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Фаворитами назову «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал», «Челси» и нас. Я бы хотел забить в финале Лиги чемпионов. А еще хотел бы забить решающий гол за Польшу в каком-нибудь плей-офф чемпионата мира. Это моя мечта», — цитирует Левандовски Bayern & Germany.

16 февраля «Бавария» сыграет с «Зальцбургом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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