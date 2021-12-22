Левандовски назвал фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/22

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, кого считает фаворитом Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Фаворитами назову «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал», «Челси» и нас. Я бы хотел забить в финале Лиги чемпионов. А еще хотел бы забить решающий гол за Польшу в каком-нибудь плей-офф чемпионата мира. Это моя мечта», — цитирует Левандовски Bayern & Germany.

16 февраля «Бавария» сыграет с «Зальцбургом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.