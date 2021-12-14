Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам которой, мюнхенская команда встретится с «Зальцбургом».

«Зальцбург» — неудобный соперник, который играет в классический футбол, используя высокий прессинг, — приводит слова Нагельсманна официальный сайт мюнхенского клуба. — «Зальцбург» — очень голодная команда, против которой неприятно играть. Они хорошо играют в Европе, у них очень хороший тренер Маттиас Яйссле. «Баварии» нужно показать свой максимум, быть очень сосредоточенными с самого начала, потому что соперник окажет на нас такое давление при высоком прессинге, что нам потребуются хорошие решения».

Первый матч состоится 16 февраля 2022 года, ответная встреча — 8 марта. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.

Финал пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 29 мая 2021 года.