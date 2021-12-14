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Нагельсманн: «Зальцбург» — очень голодная команда, против которой неприятно играть»

Нагельсманн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
10:29
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам которой, мюнхенская команда встретится с «Зальцбургом».

«Зальцбург» — неудобный соперник, который играет в классический футбол, используя высокий прессинг, — приводит слова Нагельсманна официальный сайт мюнхенского клуба. — «Зальцбург» — очень голодная команда, против которой неприятно играть. Они хорошо играют в Европе, у них очень хороший тренер Маттиас Яйссле. «Баварии» нужно показать свой максимум, быть очень сосредоточенными с самого начала, потому что соперник окажет на нас такое давление при высоком прессинге, что нам потребуются хорошие решения».

Первый матч состоится 16 февраля 2022 года, ответная встреча — 8 марта. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.

Финал пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 29 мая 2021 года.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/de/news/2021/12/die-stimmen-des-fc-bayern-zur-auslosung-des-champions-league-achtelfinals

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей