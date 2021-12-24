Индзаги рассказал, что больше всего хотел избежать встречи с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«Нам нужно будет все время интенсивно работать, потому что так они играют. Знаем, что нас ждет в матчах с «Ливерпулем». В моем списке команд, которых хотелось избежать — «Ливерпуль» на первом месте. Но мы постараемся подготовиться наилучшим образом. Впереди еще много дней», — приводит слова Индзаги La Gazzetta dello Sport.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» состоится 16 февраля в Милане.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/inter-inzaghi-champions-il-liverpool-e-la-prima-che-avrei-voluto-82892
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