Индзаги рассказал, что больше всего хотел избежать встречи с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Нам нужно будет все время интенсивно работать, потому что так они играют. Знаем, что нас ждет в матчах с «Ливерпулем». В моем списке команд, которых хотелось избежать — «Ливерпуль» на первом месте. Но мы постараемся подготовиться наилучшим образом. Впереди еще много дней», — приводит слова Индзаги La Gazzetta dello Sport.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» состоится 16 февраля в Милане.