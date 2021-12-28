Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Силва заявил, что «Манчестер Сити» должен выиграть Лигу чемпионов-2021/22

20:53
Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о целях команды в Лиге чемпионов.

«Конечно, победа в Лиге чемпионов — одна из наших больших целей, ведь «Ман Сити» никогда не выигрывал этот турнир, — приводит слова Силва O Jogo. — Мы должны взять трофей. Были очень разочарованы, когда не смогли победить. В прошлом сезоне мы дошли до финала, но не выиграли».

В прошлогоднем сезоне ЛЧ «Манчестер Сити» в финале уступил «Челси» со счетом 0:1.

Соперником манчестерского клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22 является «Спортинг».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
10 продуктов, которые надо есть зимой. Советы ученых и ассоциаций по питанию
«Газпром» представил проект небоскреба «Лахта Центр 3»
0
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей