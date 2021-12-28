Силва заявил, что «Манчестер Сити» должен выиграть Лигу чемпионов-2021/22

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о целях команды в Лиге чемпионов.

«Конечно, победа в Лиге чемпионов — одна из наших больших целей, ведь «Ман Сити» никогда не выигрывал этот турнир, — приводит слова Силва O Jogo. — Мы должны взять трофей. Были очень разочарованы, когда не смогли победить. В прошлом сезоне мы дошли до финала, но не выиграли».

В прошлогоднем сезоне ЛЧ «Манчестер Сити» в финале уступил «Челси» со счетом 0:1.

Соперником манчестерского клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22 является «Спортинг».