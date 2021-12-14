Гвардиола прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов: «Иногда и УЕФА может ошибиться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о скандальной жеребьевке Лиги чемпионов.

«Считаю, нужно повторить жеребьевку — это справедливо. Была ошибка, такое случается. Иногда и УЕФА может ошибиться. Это должны были повторить, чтобы не было подозрений», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».