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Гвардиола прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов: «Иногда и УЕФА может ошибиться»

07:20
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о скандальной жеребьевке Лиги чемпионов.

«Считаю, нужно повторить жеребьевку — это справедливо. Была ошибка, такое случается. Иногда и УЕФА может ошибиться. Это должны были повторить, чтобы не было подозрений», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Первая жеребьевка была признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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