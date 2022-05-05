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Комментарии Черданцева перед возвращением «Реала» против «Ман Сити»: «Они понимают, что такое не отыгрывается»

Черданцев не верил, что «Реал» сможет отыграться в матче с «Манчестер Сити»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Черданцев.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Комментатор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (3:1 д.в.) Георгий Черданцев не верил, что мадридская команда сможет отыграться в концовке. На 87-й минуте он сказал: «Реал» понимает", что такое не отыгрывается", а спустя две минуты предрекал выход в финал английской команды: «Поздравляю «Сити». Нас ждет английский финал».

Однако нападающий «Реала» Родригу на 90-й минуте сравнял счет, а на 91-й — оформил дубль и спас команду от поражения по сумме двух встреч. В дополнительное время Карим Бензема реализовал пенальти и принес мадридцам путевку в финал.

Также Черданцев сказал: «Ох, что ждет Париж. 50 тысяч фанатов «Ливерпуля», 50 тысяч — «Манчестер Сити».

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

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Георгий Черданцев
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