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Сегодня, 04:23

Анчелотти — рекордсмен Лиги чемпионов

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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«Реал» в ответном домашнем матче обыграл «Манчестер Сити» (3:1 д.в.) и в восьмой раз вышел в финал Лиги чемпионов. Для главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти это будет уже пятый решающий матч в карьере. Итальянский специалист только однажды оступился на полуфинальной стадии — 16 лет назад его «Милан» уступил «Барселоне» под руководством Пепа Гвардьолы.

Полуфиналы Лиги чемпионов для команд Карло Анчелотти

Сезон

Команда Анчелотти

Соперник

Матчи

Исход

2002/03

Милан

Интер

0:0 (д), 1:1 (г)

Выход

2004/05

Милан

ПСВ

2:0 (д), 1:3 (г)

Выход

2005/06

Милан

Барселона

0:1 (д), 0:0 (г)

Невыход

2006/07

Милан

Манчестер Юнайтед

2:3 (г), 3:0 (д)

Выход

2013/14

Реал

Бавария

1:0 (д), 4:0 (г)

Выход

2021/22

Реал

Манчестер Сити

3:4 (г), 3:1 (д)

Выход

В конце мая Анчелотти выйдет на первое место по числу финальных матчей. По четыре финала провели другой итальянец Марчело Липпи и шотландец Алекс Фергюсон. Вскоре их догонит немец Юрген Клопп, чей «Ливерпуль» 28 мая встретится с «Реалом» на стадионе «Стад де Франс». По титулам Анчелотти делит первое место с экс-тренером мадридского клуба Зинедином Зиданом (по три), по два успешных финала провели команды Фергюсона, Оттмара Хитцфельда, Юппа Хайнкеса, Хосепа Гвардьолы, Висенте Дель Боске и Жозе Моуринью.

Тренеры-финалисты Лиги чемпионов

Тренер

Страна

Клубы

Финалы (+/-)

Карло Анчелотти

Италия

Милан, Реал

5 (+3-1*)

Алекс Фергюсон

Шотландия

МЮ

4 (+2-2)

Марчело Липпи

Италия

Ювентус

4 (+1-3)

Юрген Клопп

Германия

Боруссия Д, Ливерпуль

4 (+1-2)*

Зинедин Зидан

Франция

Реал

3 (+3-0)

Оттмар Хитцфельд

Германия

Боруссия Д, Бавария

3 (+2-1)

Юпп Хайнкес

Германия

Реал, Бавария

3 (+2-1)

Хосеп Гвардьола

Испания

Барселона, Манчестер Сити

3 (+2-1)

Фабио Капелло

Италия

Милан

3 (+1-2)

Луи ван Гал

Голландия

Аякс, Бавария

3 (+1-2)

Висенте Дель Боске

Испания

Реал

2 (+2-0)

Жозе Моуринью

Португалия

Порту, Интер

2 (+2-0)

Рафаэль Бенитес

Испания

Ливерпуль

2 (+1-1)

Томас Тухель

Германия

ПСЖ, Челси

2 (+1-1)

Массимилиано Аллегри

Италия

Ювентус

2 (+0-2)

Диего Симеоне

Аргентина

Атлетико

2 (+0-2)

Раймон Гуталс

Франция

Марсель

1 (+1-0)

Франк Райкард

Голландия

Барселона

1 (+1-0)

Роберто Ди Маттео

Италия

Челси

1 (+1-0)

Луис Энрике

Испания

Барселона

1 (+1-0)

Ханси Флик

Германия

Бавария

1 (+1-0)

Эктор Купер

Аргентина

Валенсия

2 (+0-2)

Йохан Кройф

Голландия

Барселона

1 (+0-1)

Клаус Топпмеллер

Германия

Байер

1 (+0-1)

Дидье Дешам

Франция

Монако

1 (+0-1)

Арсен Венгер

Франция

Арсенал

1 (+0-1)

Авраам Грант

Израиль

Челси

1 (+0-1)

Маурисио Покеттино

Аргентина

Тоттенхэм

1 (+0-1)

Анчелотти и Клопп входят в восьмерку тренеров, выводивших в финал Лиги чемпионов две разных команды. На счету итальянца три выхода с «Миланом» и два с «Реалом», у немца — один с «Боруссией» из Дортмунда и три с «Ливерпулем».

Тренеры, игравшие в финале Лиги чемпионов с двумя разными клубами

Тренер

Страна

Сезон

Клуб

Матч

Карло Анчелотти

Италия

2002/03

Милан

Ювентус — 0:0 (пен. — 3:2)

2004/05

Милан

Ливерпуль — 3:3 (пен. — 2:3)

2006/07

Милан

Ливерпуль — 2:1

2013/14

Реал

Атлетико — 4:1

2021/22

Реал

Ливерпуль — ?

Юрген Клопп

Германия

2012/13

Боруссия Д

Бавария — 1:2

2017/18

Ливерпуль

Реал — 1:3

2018/19

Ливерпуль

Тоттенхэм — 2:0

2021/22

Ливерпуль

Реал — ?

Оттмар Хитцфельд

Германия

1996/97

Боруссия Д

Ювентус — 3:1

1998/99

Бавария

Манчестер Юнайтед — 1:2

2000/01

Бавария

Валенсия — 1:1 (пен. — 5:4)

Юпп Хайнкес

Германия

1997/98

Реал

Ювентус — 1:0

2011/12

Бавария

Челси — 1:1 (пен. — 3:4)

2012/13

Бавария

Боруссия Д — 2:1

Хосеп Гвардьола

Испания

2008/09

Барселона

Манчестер Юнайтед — 2:0

2010/11

Барселона

Манчестер Юнайтед — 3:1

2020/21

Манчестер Сити

Челси — 0:1

Луи ван Гал

Голландия

1994/95

Аякс

Милан — 1:0

1995/96

Аякс

Ювентус — 1:1 (пен. — 2:4)

2009/10

Бавария

Интер — 0:2

Жозе Моуринью

Португалия

2003/04

Порту

Монако — 3:0

2009/10

Интер

Бавария — 2:0

Томас Тухель

Германия

2019/20

ПСЖ

Бавария — 0:1

2020/21

Челси

Манчестер Сити — 1:0

А вот для Гварльолы — полуфинальная стадия Лиги чемпионов — самая неудобная. Испанец девять раз выводил свои команды в четверку сильнейших, но только трижды пробивался в финал. В 2009 и 2011 годах ему удалось добиться успеха с «Барселоной», а в 2021-м — с «Манчестер Сити».

Полуфиналы Лиги чемпионов для команд Хосепа Гвардьолы

Сезон

Команда Гвардьолы

Соперник

Матчи

Исход

2008/09

Барселона

Челси

0:0 (д), 1:1 (г)

Выход

2009/10

Барселона

Интер

1:3 (г), 1:0 (д)

Невыход

2010/11

Барселона

Реал

2:0 (г), 1:1 (д)

Выход

2011/12

Барселона

Челси

0:1 (г), 2:2 (д)

Невыход

2013/14

Бавария

Реал

0:1 (г), 0:4 (д)

Невыход

2014/15

Бавария

Барселона

0:3 (г), 3:2 (д)

Невыход

2015/16

Бавария

Атлетико

0:1 (г), 2:1 (д)

Невыход

2020/21

Манчестер Сити

ПСЖ

2:1 (г), 2:0 (д)

Выход

2021/22

Манчестер Сити

Реал

4:3 (д), 1:3 (г)

Невыход

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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