Анчелотти — рекордсмен Лиги чемпионов

«Реал» в ответном домашнем матче обыграл «Манчестер Сити» (3:1 д.в.) и в восьмой раз вышел в финал Лиги чемпионов. Для главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти это будет уже пятый решающий матч в карьере. Итальянский специалист только однажды оступился на полуфинальной стадии — 16 лет назад его «Милан» уступил «Барселоне» под руководством Пепа Гвардьолы.

Полуфиналы Лиги чемпионов для команд Карло Анчелотти

Сезон Команда Анчелотти Соперник Матчи Исход 2002/03 Милан Интер 0:0 (д), 1:1 (г) Выход 2004/05 Милан ПСВ 2:0 (д), 1:3 (г) Выход 2005/06 Милан Барселона 0:1 (д), 0:0 (г) Невыход 2006/07 Милан Манчестер Юнайтед 2:3 (г), 3:0 (д) Выход 2013/14 Реал Бавария 1:0 (д), 4:0 (г) Выход 2021/22 Реал Манчестер Сити 3:4 (г), 3:1 (д) Выход

В конце мая Анчелотти выйдет на первое место по числу финальных матчей. По четыре финала провели другой итальянец Марчело Липпи и шотландец Алекс Фергюсон. Вскоре их догонит немец Юрген Клопп, чей «Ливерпуль» 28 мая встретится с «Реалом» на стадионе «Стад де Франс». По титулам Анчелотти делит первое место с экс-тренером мадридского клуба Зинедином Зиданом (по три), по два успешных финала провели команды Фергюсона, Оттмара Хитцфельда, Юппа Хайнкеса, Хосепа Гвардьолы, Висенте Дель Боске и Жозе Моуринью.

Тренеры-финалисты Лиги чемпионов

Тренер Страна Клубы Финалы (+/-) Карло Анчелотти Италия Милан, Реал 5 (+3-1*) Алекс Фергюсон Шотландия МЮ 4 (+2-2) Марчело Липпи Италия Ювентус 4 (+1-3) Юрген Клопп Германия Боруссия Д, Ливерпуль 4 (+1-2)* Зинедин Зидан Франция Реал 3 (+3-0) Оттмар Хитцфельд Германия Боруссия Д, Бавария 3 (+2-1) Юпп Хайнкес Германия Реал, Бавария 3 (+2-1) Хосеп Гвардьола Испания Барселона, Манчестер Сити 3 (+2-1) Фабио Капелло Италия Милан 3 (+1-2) Луи ван Гал Голландия Аякс, Бавария 3 (+1-2) Висенте Дель Боске Испания Реал 2 (+2-0) Жозе Моуринью Португалия Порту, Интер 2 (+2-0) Рафаэль Бенитес Испания Ливерпуль 2 (+1-1) Томас Тухель Германия ПСЖ, Челси 2 (+1-1) Массимилиано Аллегри Италия Ювентус 2 (+0-2) Диего Симеоне Аргентина Атлетико 2 (+0-2) Раймон Гуталс Франция Марсель 1 (+1-0) Франк Райкард Голландия Барселона 1 (+1-0) Роберто Ди Маттео Италия Челси 1 (+1-0) Луис Энрике Испания Барселона 1 (+1-0) Ханси Флик Германия Бавария 1 (+1-0) Эктор Купер Аргентина Валенсия 2 (+0-2) Йохан Кройф Голландия Барселона 1 (+0-1) Клаус Топпмеллер Германия Байер 1 (+0-1) Дидье Дешам Франция Монако 1 (+0-1) Арсен Венгер Франция Арсенал 1 (+0-1) Авраам Грант Израиль Челси 1 (+0-1) Маурисио Покеттино Аргентина Тоттенхэм 1 (+0-1)

Анчелотти и Клопп входят в восьмерку тренеров, выводивших в финал Лиги чемпионов две разных команды. На счету итальянца три выхода с «Миланом» и два с «Реалом», у немца — один с «Боруссией» из Дортмунда и три с «Ливерпулем».

Тренеры, игравшие в финале Лиги чемпионов с двумя разными клубами

Тренер Страна Сезон Клуб Матч Карло Анчелотти Италия 2002/03 Милан Ювентус — 0:0 (пен. — 3:2) 2004/05 Милан Ливерпуль — 3:3 (пен. — 2:3) 2006/07 Милан Ливерпуль — 2:1 2013/14 Реал Атлетико — 4:1 2021/22 Реал Ливерпуль — ? Юрген Клопп Германия 2012/13 Боруссия Д Бавария — 1:2 2017/18 Ливерпуль Реал — 1:3 2018/19 Ливерпуль Тоттенхэм — 2:0 2021/22 Ливерпуль Реал — ? Оттмар Хитцфельд Германия 1996/97 Боруссия Д Ювентус — 3:1 1998/99 Бавария Манчестер Юнайтед — 1:2 2000/01 Бавария Валенсия — 1:1 (пен. — 5:4) Юпп Хайнкес Германия 1997/98 Реал Ювентус — 1:0 2011/12 Бавария Челси — 1:1 (пен. — 3:4) 2012/13 Бавария Боруссия Д — 2:1 Хосеп Гвардьола Испания 2008/09 Барселона Манчестер Юнайтед — 2:0 2010/11 Барселона Манчестер Юнайтед — 3:1 2020/21 Манчестер Сити Челси — 0:1 Луи ван Гал Голландия 1994/95 Аякс Милан — 1:0 1995/96 Аякс Ювентус — 1:1 (пен. — 2:4) 2009/10 Бавария Интер — 0:2 Жозе Моуринью Португалия 2003/04 Порту Монако — 3:0 2009/10 Интер Бавария — 2:0 Томас Тухель Германия 2019/20 ПСЖ Бавария — 0:1 2020/21 Челси Манчестер Сити — 1:0

А вот для Гварльолы — полуфинальная стадия Лиги чемпионов — самая неудобная. Испанец девять раз выводил свои команды в четверку сильнейших, но только трижды пробивался в финал. В 2009 и 2011 годах ему удалось добиться успеха с «Барселоной», а в 2021-м — с «Манчестер Сити».

Полуфиналы Лиги чемпионов для команд Хосепа Гвардьолы