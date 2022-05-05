Анчелотти — рекордсмен Лиги чемпионов
«Реал» в ответном домашнем матче обыграл «Манчестер Сити» (3:1 д.в.) и в восьмой раз вышел в финал Лиги чемпионов. Для главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти это будет уже пятый решающий матч в карьере. Итальянский специалист только однажды оступился на полуфинальной стадии — 16 лет назад его «Милан» уступил «Барселоне» под руководством Пепа Гвардьолы.
Полуфиналы Лиги чемпионов для команд Карло Анчелотти
|
Сезон
|
Команда Анчелотти
|
Соперник
|
Матчи
|
Исход
|
2002/03
|
Милан
|
Интер
|
0:0 (д), 1:1 (г)
|
Выход
|
2004/05
|
Милан
|
ПСВ
|
2:0 (д), 1:3 (г)
|
Выход
|
2005/06
|
Милан
|
Барселона
|
0:1 (д), 0:0 (г)
|
Невыход
|
2006/07
|
Милан
|
Манчестер Юнайтед
|
2:3 (г), 3:0 (д)
|
Выход
|
2013/14
|
Реал
|
Бавария
|
1:0 (д), 4:0 (г)
|
Выход
|
2021/22
|
Реал
|
Манчестер Сити
|
3:4 (г), 3:1 (д)
|
Выход
В конце мая Анчелотти выйдет на первое место по числу финальных матчей. По четыре финала провели другой итальянец Марчело Липпи и шотландец Алекс Фергюсон. Вскоре их догонит немец Юрген Клопп, чей «Ливерпуль» 28 мая встретится с «Реалом» на стадионе «Стад де Франс». По титулам Анчелотти делит первое место с экс-тренером мадридского клуба Зинедином Зиданом (по три), по два успешных финала провели команды Фергюсона, Оттмара Хитцфельда, Юппа Хайнкеса, Хосепа Гвардьолы, Висенте Дель Боске и Жозе Моуринью.
Тренеры-финалисты Лиги чемпионов
|
Тренер
|
Страна
|
Клубы
|
Финалы (+/-)
|
Карло Анчелотти
|
Италия
|
Милан, Реал
|
5 (+3-1*)
|
Алекс Фергюсон
|
Шотландия
|
МЮ
|
4 (+2-2)
|
Марчело Липпи
|
Италия
|
Ювентус
|
4 (+1-3)
|
Юрген Клопп
|
Германия
|
Боруссия Д, Ливерпуль
|
4 (+1-2)*
|
Зинедин Зидан
|
Франция
|
Реал
|
3 (+3-0)
|
Оттмар Хитцфельд
|
Германия
|
Боруссия Д, Бавария
|
3 (+2-1)
|
Юпп Хайнкес
|
Германия
|
Реал, Бавария
|
3 (+2-1)
|
Хосеп Гвардьола
|
Испания
|
Барселона, Манчестер Сити
|
3 (+2-1)
|
Фабио Капелло
|
Италия
|
Милан
|
3 (+1-2)
|
Луи ван Гал
|
Голландия
|
Аякс, Бавария
|
3 (+1-2)
|
Висенте Дель Боске
|
Испания
|
Реал
|
2 (+2-0)
|
Жозе Моуринью
|
Португалия
|
Порту, Интер
|
2 (+2-0)
|
Рафаэль Бенитес
|
Испания
|
Ливерпуль
|
2 (+1-1)
|
Томас Тухель
|
Германия
|
ПСЖ, Челси
|
2 (+1-1)
|
Массимилиано Аллегри
|
Италия
|
Ювентус
|
2 (+0-2)
|
Диего Симеоне
|
Аргентина
|
Атлетико
|
2 (+0-2)
|
Раймон Гуталс
|
Франция
|
Марсель
|
1 (+1-0)
|
Франк Райкард
|
Голландия
|
Барселона
|
1 (+1-0)
|
Роберто Ди Маттео
|
Италия
|
Челси
|
1 (+1-0)
|
Луис Энрике
|
Испания
|
Барселона
|
1 (+1-0)
|
Ханси Флик
|
Германия
|
Бавария
|
1 (+1-0)
|
Эктор Купер
|
Аргентина
|
Валенсия
|
2 (+0-2)
|
Йохан Кройф
|
Голландия
|
Барселона
|
1 (+0-1)
|
Клаус Топпмеллер
|
Германия
|
Байер
|
1 (+0-1)
|
Дидье Дешам
|
Франция
|
Монако
|
1 (+0-1)
|
Арсен Венгер
|
Франция
|
Арсенал
|
1 (+0-1)
|
Авраам Грант
|
Израиль
|
Челси
|
1 (+0-1)
|
Маурисио Покеттино
|
Аргентина
|
Тоттенхэм
|
1 (+0-1)
Анчелотти и Клопп входят в восьмерку тренеров, выводивших в финал Лиги чемпионов две разных команды. На счету итальянца три выхода с «Миланом» и два с «Реалом», у немца — один с «Боруссией» из Дортмунда и три с «Ливерпулем».
Тренеры, игравшие в финале Лиги чемпионов с двумя разными клубами
|
Тренер
|
Страна
|
Сезон
|
Клуб
|
Матч
|
Карло Анчелотти
|
Италия
|
2002/03
|
Милан
|
Ювентус — 0:0 (пен. — 3:2)
|
2004/05
|
Милан
|
Ливерпуль — 3:3 (пен. — 2:3)
|
2006/07
|
Милан
|
Ливерпуль — 2:1
|
2013/14
|
Реал
|
Атлетико — 4:1
|
2021/22
|
Реал
|
Ливерпуль — ?
|
Юрген Клопп
|
Германия
|
2012/13
|
Боруссия Д
|
Бавария — 1:2
|
2017/18
|
Ливерпуль
|
Реал — 1:3
|
2018/19
|
Ливерпуль
|
Тоттенхэм — 2:0
|
2021/22
|
Ливерпуль
|
Реал — ?
|
Оттмар Хитцфельд
|
Германия
|
1996/97
|
Боруссия Д
|
Ювентус — 3:1
|
1998/99
|
Бавария
|
Манчестер Юнайтед — 1:2
|
2000/01
|
Бавария
|
Валенсия — 1:1 (пен. — 5:4)
|
Юпп Хайнкес
|
Германия
|
1997/98
|
Реал
|
Ювентус — 1:0
|
2011/12
|
Бавария
|
Челси — 1:1 (пен. — 3:4)
|
2012/13
|
Бавария
|
Боруссия Д — 2:1
|
Хосеп Гвардьола
|
Испания
|
2008/09
|
Барселона
|
Манчестер Юнайтед — 2:0
|
2010/11
|
Барселона
|
Манчестер Юнайтед — 3:1
|
2020/21
|
Манчестер Сити
|
Челси — 0:1
|
Луи ван Гал
|
Голландия
|
1994/95
|
Аякс
|
Милан — 1:0
|
1995/96
|
Аякс
|
Ювентус — 1:1 (пен. — 2:4)
|
2009/10
|
Бавария
|
Интер — 0:2
|
Жозе Моуринью
|
Португалия
|
2003/04
|
Порту
|
Монако — 3:0
|
2009/10
|
Интер
|
Бавария — 2:0
|
Томас Тухель
|
Германия
|
2019/20
|
ПСЖ
|
Бавария — 0:1
|
2020/21
|
Челси
|
Манчестер Сити — 1:0
А вот для Гварльолы — полуфинальная стадия Лиги чемпионов — самая неудобная. Испанец девять раз выводил свои команды в четверку сильнейших, но только трижды пробивался в финал. В 2009 и 2011 годах ему удалось добиться успеха с «Барселоной», а в 2021-м — с «Манчестер Сити».
Полуфиналы Лиги чемпионов для команд Хосепа Гвардьолы
|
Сезон
|
Команда Гвардьолы
|
Соперник
|
Матчи
|
Исход
|
2008/09
|
Барселона
|
Челси
|
0:0 (д), 1:1 (г)
|
Выход
|
2009/10
|
Барселона
|
Интер
|
1:3 (г), 1:0 (д)
|
Невыход
|
2010/11
|
Барселона
|
Реал
|
2:0 (г), 1:1 (д)
|
Выход
|
2011/12
|
Барселона
|
Челси
|
0:1 (г), 2:2 (д)
|
Невыход
|
2013/14
|
Бавария
|
Реал
|
0:1 (г), 0:4 (д)
|
Невыход
|
2014/15
|
Бавария
|
Барселона
|
0:3 (г), 3:2 (д)
|
Невыход
|
2015/16
|
Бавария
|
Атлетико
|
0:1 (г), 2:1 (д)
|
Невыход
|
2020/21
|
Манчестер Сити
|
ПСЖ
|
2:1 (г), 2:0 (д)
|
Выход
|
2021/22
|
Манчестер Сити
|
Реал
|
4:3 (д), 1:3 (г)
|
Невыход