Бензема повторил лигочемпионский рекорд Роналду

Решающий гол в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов забил лидер мадридского клуба Карим Бензема. Француз продлил результативную серию в главном еврокубке до пяти матчей. На счету Бензема победные голы по всех трех противостояниях. Причем «Челси» и «Манчестер Сити» пропустили от него дополнительное время.

Матчи Карима Бензема в весенней части Лиги чемпионов-2021/22

Дата Стадия Соперник Счет Голы 15.02.2022 1/8 финала ПСЖ (г) 0:1 - 09.03.2022 1/8 финала ПСЖ (д) 3:1 61' (1:1), 76' (2:1), 78' (3:1) 06.04.2022 1/4 финала Челси (г) 3:1 21' (1:0), 24' (2:0), 46' (3:1) 12.04.2022 1/4 финала Челси (д) 3:2 96' (2:3) 26.04.2022 1/2 финала Манчестер Сити (г) 3:4 33' (1:2), 82' (3:4) 04.05.2022 1/2 финала Манчестер Сити (д) 3:1 95' (3:1)

10 голов в весенней части турнира — повторение рекорда, который установил партнер француза по атаке «Реала» — 2016/17 Криштиану Роналду. Правда, в запасе у Бензема есть еще одна игра — финальная с «Ливерпулем»

Футболисты, которые забивали больше шести голов в одном плей-офф Лиги чемпионов

Сезон Игрок Команда Матчи Голы 2021/22 Карим Бензема Реал 6 10 2016/17 Криштиану Роналду Реал 7 10 2011/12 Лионель Месси Барселона 6 8 2013/14 Криштиану Роналду Реал 6 8 2011/12 Криштиану Роналду Реал 6 7 2013/14 Неймар Барселона 7 7 2017/18 Садио Мане Ливерпуль 7 7

Всего на счету Карима 15 голов в Лиге чемпионов-2021/22. Столько же за один сезон по разу забивали Роберт Левандовски и Криштиану Роналду. Больше — только португалец (16 и 17 мячей). Лучший результат Лионеля Месси — 14 голов, у Руда ван Нистелроя и Марио Гомеса — по 12.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон

Сезон Игрок Команда Матчи Голы 2013/14 Криштиану Роналду Реал 11 17 2015/16 Криштиану Роналду Реал 12 16 2019/20 Роберт Левандовски Бавария 10 15 2021/22 Карим Бензема Реал 11 15 2017/18 Криштиану Роналду Реал 13 15 2011/12 Лионель Месси Барселона 11 14 2021/22 Роберт Левандовски Бавария 10 13 2002/03 Руд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед 9 12 2018/19 Лионель Месси Барселона 10 12 2011/12 Марио Гомес Бавария 12 12 2012/13 Криштиану Роналду Реал 12 12 2010/11 Лионель Месси Барселона 13 12 2016/17 Криштиану Роналду Реал 13 12

В общем рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов француз сравнялся с вылетевшим с «Баварией» из турнира Робертом Левандовски. Форварды с 86 мячами делят третье место в истории. Только поляк провел 35 матчей меньше. От Месси Бензема отстает на 39 голов, от Роналду — на 54.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов