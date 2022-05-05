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Сегодня, 04:48

Бензема повторил лигочемпионский рекорд Роналду

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Решающий гол в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов забил лидер мадридского клуба Карим Бензема. Француз продлил результативную серию в главном еврокубке до пяти матчей. На счету Бензема победные голы по всех трех противостояниях. Причем «Челси» и «Манчестер Сити» пропустили от него дополнительное время.

Матчи Карима Бензема в весенней части Лиги чемпионов-2021/22

Дата

Стадия

Соперник

Счет

Голы

15.02.2022

1/8 финала

ПСЖ (г)

0:1

-

09.03.2022

1/8 финала

ПСЖ (д)

3:1

61' (1:1), 76' (2:1), 78' (3:1)

06.04.2022

1/4 финала

Челси (г)

3:1

21' (1:0), 24' (2:0), 46' (3:1)

12.04.2022

1/4 финала

Челси (д)

3:2

96' (2:3)

26.04.2022

1/2 финала

Манчестер Сити (г)

3:4

33' (1:2), 82' (3:4)

04.05.2022

1/2 финала

Манчестер Сити (д)

3:1

95' (3:1)

10 голов в весенней части турнира — повторение рекорда, который установил партнер француза по атаке «Реала» — 2016/17 Криштиану Роналду. Правда, в запасе у Бензема есть еще одна игра — финальная с «Ливерпулем»

Футболисты, которые забивали больше шести голов в одном плей-офф Лиги чемпионов

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2021/22

Карим Бензема

Реал

6

10

2016/17

Криштиану Роналду

Реал

7

10

2011/12

Лионель Месси

Барселона

6

8

2013/14

Криштиану Роналду

Реал

6

8

2011/12

Криштиану Роналду

Реал

6

7

2013/14

Неймар

Барселона

7

7

2017/18

Садио Мане

Ливерпуль

7

7

Всего на счету Карима 15 голов в Лиге чемпионов-2021/22. Столько же за один сезон по разу забивали Роберт Левандовски и Криштиану Роналду. Больше — только португалец (16 и 17 мячей). Лучший результат Лионеля Месси — 14 голов, у Руда ван Нистелроя и Марио Гомеса — по 12.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2013/14

Криштиану Роналду

Реал

11

17

2015/16

Криштиану Роналду

Реал

12

16

2019/20

Роберт Левандовски

Бавария

10

15

2021/22

Карим Бензема

Реал

11

15

2017/18

Криштиану Роналду

Реал

13

15

2011/12

Лионель Месси

Барселона

11

14

2021/22

Роберт Левандовски

Бавария

10

13

2002/03

Руд ван Нистелрой

Манчестер Юнайтед

9

12

2018/19

Лионель Месси

Барселона

10

12

2011/12

Марио Гомес

Бавария

12

12

2012/13

Криштиану Роналду

Реал

12

12

2010/11

Лионель Месси

Барселона

13

12

2016/17

Криштиану Роналду

Реал

13

12

В общем рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов француз сравнялся с вылетевшим с «Баварией» из турнира Робертом Левандовски. Форварды с 86 мячами делят третье место в истории. Только поляк провел 35 матчей меньше. От Месси Бензема отстает на 39 голов, от Роналду — на 54.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов

Игрок

Страна

Матчи

Голы

Криштиану Роналду

Португалия

183

140

Лионель Месси

Аргентина

156

125

Роберт Левандовски

Польша

106

86

Карим Бензема

Франция

141

86

Рауль

Испания

142

71

Руд ван Нистелрой

Голландия

73

56

Томас Мюллер

Германия

134

52

Тьерри Анри

Франция

112

50

Андрей Шевченко

Украина

100

48

Златан Ибрагимович

Швеция

124

48

Карим Бензема
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