Бензема повторил лигочемпионский рекорд Роналду
Решающий гол в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов забил лидер мадридского клуба Карим Бензема. Француз продлил результативную серию в главном еврокубке до пяти матчей. На счету Бензема победные голы по всех трех противостояниях. Причем «Челси» и «Манчестер Сити» пропустили от него дополнительное время.
Матчи Карима Бензема в весенней части Лиги чемпионов-2021/22
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
15.02.2022
|
1/8 финала
|
ПСЖ (г)
|
0:1
|
-
|
09.03.2022
|
1/8 финала
|
ПСЖ (д)
|
3:1
|
61' (1:1), 76' (2:1), 78' (3:1)
|
06.04.2022
|
1/4 финала
|
Челси (г)
|
3:1
|
21' (1:0), 24' (2:0), 46' (3:1)
|
12.04.2022
|
1/4 финала
|
Челси (д)
|
3:2
|
96' (2:3)
|
26.04.2022
|
1/2 финала
|
Манчестер Сити (г)
|
3:4
|
33' (1:2), 82' (3:4)
|
04.05.2022
|
1/2 финала
|
Манчестер Сити (д)
|
3:1
|
95' (3:1)
10 голов в весенней части турнира — повторение рекорда, который установил партнер француза по атаке «Реала» — 2016/17 Криштиану Роналду. Правда, в запасе у Бензема есть еще одна игра — финальная с «Ливерпулем»
Футболисты, которые забивали больше шести голов в одном плей-офф Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2021/22
|
Карим Бензема
|
Реал
|
6
|
10
|
2016/17
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
7
|
10
|
2011/12
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
6
|
8
|
2013/14
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
6
|
8
|
2011/12
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
6
|
7
|
2013/14
|
Неймар
|
Барселона
|
7
|
7
|
2017/18
|
Садио Мане
|
Ливерпуль
|
7
|
7
Всего на счету Карима 15 голов в Лиге чемпионов-2021/22. Столько же за один сезон по разу забивали Роберт Левандовски и Криштиану Роналду. Больше — только португалец (16 и 17 мячей). Лучший результат Лионеля Месси — 14 голов, у Руда ван Нистелроя и Марио Гомеса — по 12.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2013/14
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
11
|
17
|
2015/16
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
12
|
16
|
2019/20
|
Роберт Левандовски
|
Бавария
|
10
|
15
|
2021/22
|
Карим Бензема
|
Реал
|
11
|
15
|
2017/18
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
13
|
15
|
2011/12
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
11
|
14
|
2021/22
|
Роберт Левандовски
|
Бавария
|
10
|
13
|
2002/03
|
Руд ван Нистелрой
|
Манчестер Юнайтед
|
9
|
12
|
2018/19
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
10
|
12
|
2011/12
|
Марио Гомес
|
Бавария
|
12
|
12
|
2012/13
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
12
|
12
|
2010/11
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
13
|
12
|
2016/17
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
13
|
12
В общем рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов француз сравнялся с вылетевшим с «Баварией» из турнира Робертом Левандовски. Форварды с 86 мячами делят третье место в истории. Только поляк провел 35 матчей меньше. От Месси Бензема отстает на 39 голов, от Роналду — на 54.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
183
|
140
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
156
|
125
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
106
|
86
|
Карим Бензема
|
Франция
|
141
|
86
|
Рауль
|
Испания
|
142
|
71
|
Руд ван Нистелрой
|
Голландия
|
73
|
56
|
Томас Мюллер
|
Германия
|
134
|
52
|
Тьерри Анри
|
Франция
|
112
|
50
|
Андрей Шевченко
|
Украина
|
100
|
48
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
124
|
48