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Матч «Реал» — «Ливерпуль» пройдет в Мадриде

21:04
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Домашний матч против «Ливерпуля» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет на своем стадионе в Мадриде, сообщает Marca.

Испания ослабляет ограничения, внедренные для сдерживания эпидемии коронавируса. В декабре многие страны ввели запрет на полеты в Великобританию и в обратном направлении, что сказалось на месте проведения матчей плей-офф еврокубков с участием английских команд. Тем не менее, запрет не будет продлен после 30 марта.

Таким образом, матчи «Реала» и «Ливерпуля» не будут переноситься на нейтральные поля (6 апреля), как и противостояние «Гранады» и «Манчестер Юнайтед» (8 апреля).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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