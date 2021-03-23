Матч «Реал» — «Ливерпуль» пройдет в Мадриде
21:04
Домашний матч против «Ливерпуля» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет на своем стадионе в Мадриде, сообщает Marca.
Испания ослабляет ограничения, внедренные для сдерживания эпидемии коронавируса. В декабре многие страны ввели запрет на полеты в Великобританию и в обратном направлении, что сказалось на месте проведения матчей плей-офф еврокубков с участием английских команд. Тем не менее, запрет не будет продлен после 30 марта.
Таким образом, матчи «Реала» и «Ливерпуля» не будут переноситься на нейтральные поля (6 апреля), как и противостояние «Гранады» и «Манчестер Юнайтед» (8 апреля).
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...