Правило выездного гола в еврокубках нужно отменить. Оно устарело и убивает зрелищность

УЕФА давно пора устранить анахронизм.

Римская тоска

Все же правило выездного гола в еврокубках — анахронизм, от которого нужно избавиться. Сначала подобная мысль появилась после окончания ответного матча «ПСЖ» и «Баварии» — было немного странно, что противостояние, ставшее одним из самых ярких и зрелищных в еврокубках за последние годы, заканчивается вот таким вот образом, с ощущением недосказанности и незавершенности. А потом она вернулась в четверг, во время игры «Ромы» и «Аякса» в Лиге Европы. Римляне пропустили, проигрывали 0:1, но все равно не предпринимали никаких активных действий, потому что этот счет их устраивал — как раз-таки из-за правила выездного гола. Такая тактика себя оправдала: защитник «Аякса» поскользнулся, «Рома» забила, счет стал 1:1, и итальянцы в итоге прошли в полуфинал. Но наблюдать за этим как за зрелищем было довольно тяжело.

Понятно, что идея не новая и не оригинальная. Арсен Венгер, заслуженный и уважаемый в мире футбола человек, продвигает ее вот уже почти десяток лет, но безуспешно. Правда, на днях The Sun написала, что изменения все же грядут: якобы УЕФА собирается отменить правило выездного гола в овертайме — если дело дойдет до дополнительного времени, мяч, забитый на чужом поле, не будет иметь такого значения, как сейчас. Но, во-первых, это даже не полумера, а какая-то четвертьмера, а во-вторых, The Sun — мягко говоря, тот еще источник.

Кильян Мбаппе (справа) и Неймар (№10) празднуют победу «ПСЖ» над «Баварией» в Мюнхене — 3:2. Фото AFP

Зрелищность и справедливость

Говоря о реформах, нужно иметь в виду два аспекта. Первый — справедливость. Но это в спорте категория умозрительная, и оперировать ею нельзя. Тем более что она зависит от контекста — исторического и культурного. В середине 1960-х, когда УЕФА ввел правило выездного гола, мир и футбол были совсем другими. Придумано оно и вовсе было для того, чтобы в случае равенства голов избавиться от необходимости играть третий матч на нейтральном поле, — послематчевые пенальти появились позже.

50 лет назад поездка в другую страну была событием. Сам переезд, требовавший определенных усилий, незнакомые город и стадион, соперник, о котором почти ничего не известно, — выездной матч действительно был испытанием, поэтому гол, забитый в гостях, имел весомую ценность. Но в третьем десятилетии XXI века мир сжался до размеров смартфона. Мобильность человечества возросла в разы, поездки не занимают столько времени и сил, как раньше, никаких секретов больше нет, информация буквально висит в воздухе — пара кликов, и готово досье на любую команду и любого игрока. В чем особая ценность выездного гола сейчас?

Второй аспект — зрелищность. И тут мы опять упираемся в исторический и культурный контекст. Футбол сейчас и 50 с лишним лет назад — это два разных вида спорта. Год назад, во время локдауна, когда все было на паузе, я, пользуясь тем, что времени было много, смотрел матчи тех лет — ЧМ-1966, ЧЕ-1968, ЧМ-1970, еврокубки. Не нарезки, а целиком — для общего развития и из любви к истории. Зрелище, надо сказать, специфическое.

Существовавшая тогда двухочковая система оказывала влияние на футбольное мышление в целом и делала ничью в гостях отличным результатом. Отсюда рождались целые стратегии — та же выездная модель Валерия Лобановского. В той реальности гол на выезде — серьезное событие. Но зачем перетаскивать ее куски в современность, где любой середняк запросто может играть агрессивно и душить соперника высоким прессингом хоть дома, хоть в гостях?

Арсен Венгер. Фото AFP

Статистика

Мотивы и алгоритмы, работавшие тогда, сейчас не актуальны. Об этом же говорит Венгер.

«Правило выездного гола поощряет команду, играющую дома, не атаковать. Вы не хотите пропустить, потому что это стратегически важно. Так что это стимулирует не атакующий футбол, а, наоборот, оборонительный. Времена, когда команда приезжала в гости и только оборонялась, ушли в прошлое. Та же «Барселона» играет одинаково и на своем, и на чужом поле, это касается и других команд. Правило выездного гола было создано в 1960-е, чтобы побудить команды, играющие в гостях, атаковать, а не только защищаться. Но с тех пор футбол изменился», — говорил француз несколько лет назад The Guardian.

Вскоре появилось любопытное исследование, касающееся домашних и выездных матчей в еврокубках, проведенное Дэвидом Форрестом и Хуаном де Диос Теной из Университета Ливерпуля и опубликованное «Европейским журналом операционных исследований». Основные выводы из него привел The Guardian.

Ученые проанализировали 6975 двухматчевых противостояний в еврокубках начиная с середины 1960-х и вплоть до сезона-2012/13. Так вот, в период с сезона-1965/66 и до сезона-1981/82 хозяева побеждали в первом матче в 56,2% случаев. Однако в период с сезона-1997/98 и до сезона-2012/13 этот показатель упал до 46,1%. Что подтверждает тот факт, что с развитием технологий выездные матчи перестали быть чем-то запредельно сложным.

Другой любопытный момент. Раньше счет 0:0 в первом матче на своем поле считался плохим результатом. И справедливо — до сезона-1981/82 только 27,3% команд-хозяев в таком случае проходили дальше. Однако в период с 1997 до 2013 года этот показатель вырос до 46,7%. Что подтверждает слова Венгера — сейчас выгоднее засушить игру, проводя первый матч дома, а затем взять свое за счет выездного гола. И кроме того, говорит о том, что граница между домашними и выездными матчами постепенно стирается.

Кильян Мбаппе и Томас Мюллер: «ПСЖ» — «Бавария» — лишь один из примеров действия правила гостевого гола в еврокубках. Фото AFP

Интрига

Помимо цифр есть и важные чисто визуальные впечатления, пусть они и субъективны. Нередко гол, забитый гостевой командой в ответном матче, убивает интригу, и оставшееся до финального свистка время на поле не происходит ничего интересного — потому что задача хозяев выглядит невероятно сложной (скажем, забить два за 10 минут), и они сами не особенно верят, что могут ее решить. Примеров масса, и, думаю, каждый легко вспомнит пару-тройку случаев, когда разочарованно хотелось выключить телевизор задолго до финального свистка. Но это явно не то, к чему стремится УЕФА, тогда как отмена правила позволит сохранять интригу до конца.

А ведь есть еще нюанс дополнительного времени, о котором говорилось выше. Лучше всего его несправедливость описал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в мае 2018 года: «УЕФА должен понять, насколько сложно играть ответный матч дома, когда дело доходит до овертайма и у соперника есть 30 минут, в которые один его забитый гол считается за два, тогда как у вас нет этого преимущества».

Можно возразить, что полная отмена правила выездного гола увеличит и без того высокую нагрузку на футболистов, которым придется играть дополнительное время. Но таких случаев не так много — например, за три последних полноценных плей-офф Лиги чемпионов (2017-2019) их было шесть, из них половина пришлись на совершенно сумасшедший розыгрыш-2019. Помните безумный четвертьфинал между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом», отмененный после вмешательства ВАР гол Рахима Стерлинга на последней минуте и бурю эмоций, что вы испытали? А теперь представьте, что на этом все не заканчивается и вам еще дают десерт в виде овертайма.

Я бы с удовольствием посмотрел еще полчаса отличного футбола, который давали публике «ПСЖ» и «Бавария». Или серию пенальти с участием блистательных Мануэля Нойера и Кейлора Наваса. Но придуманное более полувека назад правило, давно ставшее анахронизмом, лишило меня и других этой возможности. Футбол — консервативный вид спорта, а УЕФА — консервативная организация, но иногда стоит меняться, чтобы не закоснеть.