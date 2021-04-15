Гвардиола - о Беллингеме: «Не могу поверить, что ему 17 лет. Возможно, он обманщик»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

«Я не могу поверить, что ему всего 17 лет. Возможно, он обманщик. Он столь хорош, это великолепный игрок», – приводит слова Гвардиолы Sky Deutschland.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов по итогам двух матчей с дортмундской «Боруссией» (2:1, 2:1).

В полуфинале турнира команда Гвардиолы сыграет с «ПСЖ». Первая встреча состоится 27 апреля в Париже.