Вальверде – об атаке на автобус «Реала»: «После такого выходишь на поле с инстинктом убийцы»
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказал свое мнение об атаке на автобус команды перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:0).
«Я приехал из Уругвая, и там такое в порядке вещей. Это нормально.
Ты получаешь дополнительную мотивацию для того, чтобы выйти на поле с инстинктом убийцы и выдать свой максимум», – цитирует Вальверде ESPN.
14 апреля футболисты «Реала» подверглись нападению по пути на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Клубный автобус забросали камнями и файерами.
По сумме двух матчей (3:1, 0:0) «Реал» прошел в полуфинал Лиги чемпионов, в котором сыграет с «Челси». Первая встреча состоится 27 апреля.
Дополнительная информация:
https://www.espn.co.uk/football/real-madrid/story/4360608/real-madrids-valverde-on-bus-attack-at-liverpool-i-got-extra-motivation?device=featurephone
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