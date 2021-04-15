Вальверде – об атаке на автобус «Реала»: «После такого выходишь на поле с инстинктом убийцы»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказал свое мнение об атаке на автобус команды перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:0).

«Я приехал из Уругвая, и там такое в порядке вещей. Это нормально.

Ты получаешь дополнительную мотивацию для того, чтобы выйти на поле с инстинктом убийцы и выдать свой максимум», – цитирует Вальверде ESPN.

14 апреля футболисты «Реала» подверглись нападению по пути на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Клубный автобус забросали камнями и файерами.

По сумме двух матчей (3:1, 0:0) «Реал» прошел в полуфинал Лиги чемпионов, в котором сыграет с «Челси». Первая встреча состоится 27 апреля.