Вальверде получил травму и может пропустить матч «Реала» с «Ливерпулем»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил травму, сообщает Marca 23 марта. Его участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» под вопросом.

Сообщается, что футболист не участвовал в сегодняшней тренировке. Он может пропустить около двух недель. Сегодня тренировались футболисты «Реала», не получившие вызов в национальные сборные.

22-летний испанец в текущем сезоне провел 25 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил три мяча при одной голевой передаче. Первый матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 6 апреля, ответный — 14 апреля.