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Вальверде получил травму и может пропустить матч «Реала» с «Ливерпулем»

00:05
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил травму, сообщает Marca 23 марта. Его участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» под вопросом.

Сообщается, что футболист не участвовал в сегодняшней тренировке. Он может пропустить около двух недель. Сегодня тренировались футболисты «Реала», не получившие вызов в национальные сборные.

22-летний испанец в текущем сезоне провел 25 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил три мяча при одной голевой передаче. Первый матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 6 апреля, ответный — 14 апреля.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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