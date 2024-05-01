«Боруссия» и «ПСЖ» сыграют в матче Лиги чемпионов 1 мая

«Боруссия» и «ПСЖ» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов 1 мая. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Боруссия» — «ПСЖ» на канале «Матч ТВ» начнется в 21.40 мск. Игру также покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч Премьер» (с 21.45) по подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов 1-го матча полуфинала ЛЧ «Боруссия» — «ПСЖ».

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» прошла в двух матчах мадридский «Атлетико» (5:4), а «ПСЖ» победил «Барселону» (6:4).

Ответный матч 1/2 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

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