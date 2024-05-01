Кейн: «Мы можем извлечь много позитива из ничьей с «Реалом»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал ничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это большие игры, проходящие при свете софитов. Атмосфера сегодня была невероятной. Я уверен, что на следующей неделе все будет так же. Я хочу участвовать в этих больших играх, и нет ничего более грандиозного. Мы можем извлечь много позитива из сегодняшнего матча. Есть несколько мелких деталей, которые мы должны исправить, потому что нас могут наказать. Мы должны перенести позитивный настрой на следующую неделю», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Ответная игра состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.