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Анчелотти рассказал, чего не хватило «Реалу» в матче с «Баварией»

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Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме нам пришлось защищаться, но мы делали это без той интенсивности, на которую я рассчитывал. Во втором тайме они вышли вперед, но, как мне показалось, тогда мы стали прессинговать лучше. Мое общее впечатление таково: мы чувствовали себя довольно комфортно, но нам не хватало оптимальной интенсивности. В подобной ситуации вас обязательно накажут — все в мире об этом знают.

Благодаря Кроосу мы хорошо владели мячом, и «Бавария» на самом деле не слишком давила на нас, если говорить о владении мячом. Были свободные зоны. Мы ожидали, что они будут играть с высокой линией обороны, что они и сделали. Благодаря Тони и Винисусу мы воспользовались преимуществом, забив первый гол. Фантастический пас, фантастическое завершение», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответная игра состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.

 
Лерой Сане (&laquo;Бавария&raquo;, с&nbsp;мячом) и&nbsp;Тони Кроос (&laquo;Реал&raquo;). «Бавария» и «Реал» выдали отличное шоу. Два пенальти, гениальный пас Крооса и пушка Сане
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040500--bayern-vs-real-madrid/
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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