Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Бавария» — «Реал»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил первый матч между «Баварией» и «Реалом» (2:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

Россиянин опубликовал фотографию с трибун в социальных сетях.

«Какой исторический матч вчера прошел!» — подписал снимок Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов на матче «Бавария» — «Реал». Фото Соцсети

Ответная игра между командами состоится в Мадриде 8 мая.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.