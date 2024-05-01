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Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Бавария» — «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
Хабиб Нурмагомедов на матче «Бавария» — «Реал».
Фото Соцсети
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил первый матч между «Баварией» и «Реалом» (2:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

Россиянин опубликовал фотографию с трибун в социальных сетях.

«Какой исторический матч вчера прошел!» — подписал снимок Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов на матче «Бавария» — «Реал».
Фото Соцсети

Ответная игра между командами состоится в Мадриде 8 мая.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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