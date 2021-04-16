Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Главный тренер «Баварии» признался, что плохо спит после вылета из Лиги чемпионов

16 апреля 2021, 23:23
Теги:

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет немецкого клуба из Лиги чемпионов.

«Нельзя быстро забыть вылет из Лиги чемпионов, потому что ты плохо спишь. Мои глаза могут это подтвердить. Я выгляжу расслабленным? Может быть, потому, что нам нужно двигаться вперед. Впереди три важных и сложных матча, нашей целью остается чемпионство», — цитирует Флика L'Equipe.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» уступила «ПСЖ» по сумме двух матчей. В полуфинале турнира французский клуб встретится с «Манчестер Сити».

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Hans-dieter-flick-bayern-munich-on-ne-peut-pas-oublier-une-elimination-en-ligue-des-champions-aussi-rapidement/1243274

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры