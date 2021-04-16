Главный тренер «Баварии» признался, что плохо спит после вылета из Лиги чемпионов
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет немецкого клуба из Лиги чемпионов.
«Нельзя быстро забыть вылет из Лиги чемпионов, потому что ты плохо спишь. Мои глаза могут это подтвердить. Я выгляжу расслабленным? Может быть, потому, что нам нужно двигаться вперед. Впереди три важных и сложных матча, нашей целью остается чемпионство», — цитирует Флика L'Equipe.
В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» уступила «ПСЖ» по сумме двух матчей. В полуфинале турнира французский клуб встретится с «Манчестер Сити».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Hans-dieter-flick-bayern-munich-on-ne-peut-pas-oublier-une-elimination-en-ligue-des-champions-aussi-rapidement/1243274
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