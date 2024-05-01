Мюллер пошутил над Тчуамени после ничейного матча «Баварии» с «Реалом»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер пошутил над полузащитником «Реала» Орельеном Тчуамени. Во время того, как немец давал интервью, игрок мадридцев прошел мимо и остановился.

«Здесь Орельен Тчуамени. Он наверняка пытается разузнать тактику на ответный матч», — пошутил Мюллер в разговоре с CBS Sports.

Вчера, 30 апреля, мадридцы сыграли с «Баварией» в первом полуфинальном матче со счетом 2:2. Ответная встреча состоится 8 мая.